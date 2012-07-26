Датские танки Leopard 2A5 получат обновления
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Германский танк Leopard 2A5. Источник: primeportal.net
Дания проводит модернизацию 38 основных боевых танков Leopard 2A5DK в середине срока службы, доведя их до уровня возможностей, в целом эквивалентного стандарту Leopard 2A7V, который вскоре будет представлен в Германии.
Это обновление предназначено для поддержания характеристик танков на современном уровне, чтобы они могли оставаться в эксплуатации до текущей прогнозируемой даты снятия с вооружения в 2035 году. Из общего количества в 38 машин 16 получат полное обновление, а оставшиеся 22 - только «базовый» пакет, который их подготовит их к установке новых модернизированных систем, однако сами системы устанавливаться не будут.
В соответствии с контрактом стоимостью 112,6 млн. евро (128,9 млн. долл. США), заключенным Датской организацией по закупкам и логистике DALO с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann 21 декабря 2016 года, датский танковый парк пройдет через текущий и капитальный ремонт, будут заменены все поврежденные, изношенные , или устаревшие части на новые.
Сергей Вэй
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25.07.2017
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