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Оман получает первые боевые машины Pars III

26.07.2017 Army Guide 58 0
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Pars III
Один из первых бронетранспортеров FNSS Pars III c колесной формулой 8х8, изготовленных для Омана
Источник: FNSS Savunma Sistemleri

12 июля 2017 года турецкий производитель бронированных автомобилей компания FNSS Savunma Sistemleri сообщила, что Оман заказал 172 боевые бронированные машины Pars III 8x8.


Сообщение прошло вместе с объявлением о том, что первые машины уже были поставлены.


Объявление производителя не содержит технических деталей, графика поставки и других подробностей о контракте. Оно сопровождалось изображением машины PARS III 8X8 IFV, которая является вариантом PARS III 8x8 в конфигурации боевой машины пехоты. Эта машина оснащена башней SABER и способна перевозить 11-12 человек, включая водителя, командира и наводчика. Одноместная башня SABER оснащена стабилизированной пушкой Bushmaster от американский компании ATK калибром 25 мм и спаренным пулеметом 7,62 мм, интегрированным с лазерным дальномером и системой управления огнем.


PARS III 8X8 впервые демонстрировался на выставке IDEX 2017. Боевой вес машины может достигать 30 000 кг. Силовая установка состоит из дизельного двигателя с водяным охлаждением, агрегатированного с полностью автоматической коробкой передач, она позволяет обеспечить максимальную скорость движения до 100 км/ч. PARS III 8х8 способен преодолевать подъем 60% и уклон 30%, стенку высотой 70 см и траншею шириной 175 см. Благодаря компоновке моторно-трансмиссионного отделения и сбалансированной конструкции машина имеет почти равные нагрузки на оси.


Машина имеет колесную формулу 8х8, и все ее оси могут быть в случает необходимости заблокированы. Центральная система подкачки шин позволяет водителю регулировать давление в шинах в зависимости от местности.


Машина может похвастаться самыми большими углами поворота колес и самым малым радиусом разворота в своем классе.


Полностью независимая гидропневматическая система подвески, которая обеспечивает максимальный ход колес в своем классе, обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой в различных дорожных условиях. PARS III 8X8 имеет самый низкий радиус поворота в своем классе - 8м. Возможность блокировки системы поворота третьей оси на высоких скоростях, система ABS и торможение двигателем - все это функции, повышающие безопасность движения.


Двухместная кабина водителя, расположенная спереди, обеспечивает горизонтальное поле зрения на 180°, а также высокий уровень безопасности и комфорта вождения. Большие стеклянные перископы, дневные и тепловизионные камеры, расположенные спереди и сзади машины, дают водителю и командиру еще более широкое поле зрения. Двери, сиденья экипажа, держатели автоматов и элементы внутреннего освещения спроектированы таким образом, чтобы обеспечить комфорт экипажа внутри машины, в которой могут разместиться до девяти человек.


Машина имеет запас хода более 700 км, а топливные баки выполнены со специальными мерами защиты от взрывов и проколов, в то время как резервный топливный бак под броней может быть использован в чрезвычайных ситуациях. Твердые вставки внутри колес (ранфлэт) позволяют двигаться на пробитых шинах.


Защита корпуса PARS III 8х8 может быть доведена до уровня, требуемого пользователем с помощью модульной системы бронирования. Форма корпуса, конструкция днища, опорные плиты и специально разработанные противоминные сидения предназначены для защиты экипажа от мин.


Модульная установка подсистем машины обеспечивает простоту технического обслуживания и замены. Архитектура силовой установки, которая может быть демонтирована и установлена менее чем за 60 минут, дает пользователю возможность замены двигателя в полевых условиях.


PARS III 6X6 может перевозиться воздушным транспортом (транспортным самолетом C130), морем, поездом или наземным транспортом.


Сергей Вэй
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Оман
США
Турция
Продукция
C-130
Компании
FNSS Savunma
Nurol

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