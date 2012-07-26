Бразильская армия получает еще 60 американских гаубиц M109A5
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Самоходная гаубица M-109A5 ВС Бразилии
Источник: www.planobrazil.com
Соединенные Штаты санкционировали поставку еще 60 избыточных самоходных гаубиц M109A5 для бразильской армии с помощью процесса Избыточные оборонные статьи (EDA).
28 июня 2017 года было подписано правительственное Письмо о предложении и принятии (LOA), о котором СМИ собщали 17 июля. Предполагается, что в этом году машины будут отправлены в Бразилию одним грузовым судном, сообщает источник в армии США.
Гаубицы в настоящее время находятся на складах армии США в Херлонге, штат Калифорния. Совместный визуальный осмотр для отбора конкретных машин был проведен в декабре 2016 года.
Партия должна быть отправлена в Паранагуа за счет бразильской армии, а затем будет транспортироваться автомобильным транспортом до ремонтного завода в Куритибе, где машины будут отремонтированы, окрашены и оснащены бразильскими системами, такими как тактические радиостанции Harris Falcon III и аппаратурой внутренней связи Thales SOTAS IP.
Сергей Вэй
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25.07.2017
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