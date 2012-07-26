Крылья специальных операций



Выброска парашютистов с борта конвертоплана V-22 Osprey

Источник: US Navy Выброска парашютистов с борта конвертоплана V-22 OspreyИсточник: US Navy

Зачем России конвертопланы

Ведется разработка конвертопланов и тяжелых БЛА, заявил главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Сообщения о "больших" беспилотниках появлялись неоднократно. О работах над конвертопланами ходили слухи. Конкретного подтверждения создания такой машины от официальных лиц ОПК и военного ведомства не поступало. Зачем нашим ВС конвертопланы, какие задачи они будут решать?

Приказано погодить

“ВВС США полноценно используют конвертопланы для заброски спецназовцев и спасения сбитых пилотов”

Главы о конвертопланах встречались в различных научных работах, выполненных в Минобороны РФ. Задачи и возможное боевое применение этой техники описали еще в начале 80-х. Первыми были специалисты Военно-морского флота, ответившие таким образом на программу создания американского К-плана V-22 Osprey.

Военные моряки размышляли, как можно применить диковинный летательный аппарат в интересах морских десантных операций и перевозки грузов. Правда, тогда пришли к выводу, что для российских ДК конвертопланы подходят мало. Не применимы они и для противолодочной борьбы, для снабжения кораблей грузами. В итоге прозвучало предложение погодить и вернуться к вопросу после начала работ над новыми десантными кораблями.

Позже конвертопланами заинтересовались и в ВВС. Летчики эти машины рассматривали как для поисково-спасательных операций, так и для доставки грузов и военнослужащих в тыл врага. В этом случае конвертоплан имел ряд неоспоримых преимуществ перед вертолетом. Больше скорость и грузоподьемность, богатое бортовое оборудование. К-планы неплохо смотрелись с точки зрения опыта войны в Афганистане. Особенно при быстрых перебросках разведывательных и десантных подразделений, отрядов спецназа, при эвакуации в условиях высокогорья.

Впрочем, как и коллеги из ВМФ, представители ВВС пришли к выводу, что, несмотря на явные преимущества, к конвертопланам нужно присмотреться и погодить. Рано говорить об их повсеместном внедрении.

В 90-е при проблемах американцев с созданием Osprey уверенность российских экспертов в необходимости таких машин несколько пошатнулась. Более того, программу стали воспринимать некой дорогостоящей химерой. У заокеанских конструкторов углядывали тенденцию к сокращению ранее заложенных характеристик. В первую очередь это касалось грузоподъемности и возможности перевозки негабаритных грузов. Были и серьезные вопросы к безопасности.

Выбор спецназа

До недавнего времени V-22 оставался самым критикуемым проектом Пентагона. Правда, сейчас он уступил пальму первенства многофункциональному истребителю F-35.

Изначально проект создания К-планов рассматривался как узкоспециализированный, разрабатывались эти машины только в интересах корпуса морской пехоты США. Считалось: при высадке десанта Osprey лучше взаимодействует с самолетами вертикального взлета и посадки AV-8 Harrier. При этом замечалось, что они не должны высаживать технику, их задача – перевозить боевые подразделения со стрелковым вооружением, усиленные минометами, крупнокалиберными пулеметами, ПТУР и станковыми гранатометами.

Изначально в Пентагоне рассчитывали, что вся программа обойдется в 2,5 миллиарда долларов. Но неожиданно проект начал раздуваться. Согласно планам конца 80-х Osprey должен был заменить в КМП все вертолеты. Также планировалось создать на его базе ударный вариант и даже несколько специализированных версий (постановщик помех, разведчик и прочие). Однако от уровня концепта эти работы далеко не ушли.

Внезапно к проекту подключились ВВС США. Там V-22 рассматривали как машины для поиска и спасения сбитых пилотов, а также оснащения эскадрилий командования сил специальных операций. В результате на начало 90-х цена проекта превысила 30 миллиардов долларов.

Позже, уже в 2000-х годах, в ходе специального расследования американских парламентариев стало известно, что такое "расширение" было не случайным. В корпорации "Боинг", столкнувшись с трудноразрешимыми техническими проблемами при проектировании изделия, чтобы не закрывать его, решили привлечь дополнительное финансирование.

В 2012 году парк Osprey признали боеготовым. На тот момент программа выкачала из американской казны более 60 миллиардов долларов. А сами конвертопланы заслужили у летчиков и морпехов нелестные отзывы. В частности, считалось, что при отказе или поражении техники спастись экипажу фактически невозможно.

В этакой предвзятости есть определенная доля истины. Так, за время работ и эксплуатации потеряно девять конвертопланов, погибли 39 человек. Правда, в этой статистике только две боевые потери. А фактически сбит один Osprey – в январе нынешнего года в Йемене, в рейде американских спецподразделений. Другой К-план упал в Афганистане еще в 2010-м. В Пентагоне отнесли его в разряд боевых потерь, но позже стало известно, что причиной аварии был технический отказ.

Конвертоплан российского полета

“К-планы хорошо смотрелись с точки зрения опыта войны в Афганистане. Особенно при эвакуации в условиях высокогорья”

По данным "Военно-промышленного курьера", российский конвертоплан пока существует только в проекте. Так что преждевременно говорить о взлете и массовости в ближайшее время. Но работы ведутся. Логичный вопрос: какие задачи будет решать эта машина? По сведениям "ВПК", военные остановились на разработке поисково-спасательного варианта, но не исключено, они также займутся конвертопланом для поддержки операций сил специального назначения.

Нельзя утверждать, что это будет массовая машина. На фоне проекта V-22 и его достаточно скромных экспортных успехов решение главкомата ВКС выглядит волюнтаризмом. Ведь еще в 90-е и начале 2000-х конвертопланы достаточно остро критиковались военными специалистами.

Следует обратить внимание, что за критикой Osprey в США опускается один важный факт. Главная претензия – в невыполнении заданных параметров. В частности, у V-22 малые грузоподъемность и вместимость. Эти показатели ключевые для главного заказчика, командования корпуса морской пехоты. Они определяют успех проведения десантной операции.

Сейчас в КМП отбиваются от критики. Позиция проста. Да, V-22 перевозит меньше личного состава, чем винтокрылые СН-46, которые они заменили. Но за время подхода вертолетов к районам высадки конвертоплан успеет выбросить десант, вернуться, забрать и доставить на поле боя новую партию бойцов. При этом опускается, что слабые подразделения на плацдарме к тому времени уже могут быть уничтожены.

Помимо КМП, К-планы Osprey стоят на вооружении четырех эскадрилий специальных операций ВВС США. При этом военно-воздушные V-22 действуют максимально эффективно, от спецназовцев не было даже намека на критику.

Причина проста – выполняются задачи, описанные еще в 80-е советскими специалистами. С помощью К-планов спецназ забрасывают в тыл врага и снабжают его необходимым вооружением, а также эвакуируют сбитых пилотов.

В отличие от своих собратьев из КМП в ВВС США Osprey уже реально и полноценно воюют. В частности, с их помощью несколько раз забрасывали бойцов DEVGRU и Delta в рейды по Сирии и Ираку против радикалов запрещенного в России "Исламского государства".

В ВКС России существует обширная программа по созданию авиационных комплексов, способных поддерживать силы специальных операций, части и подразделения спецназа, и конвертопланы, несомненно, займут там свою нишу.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (692) за 26 июля 2017 года