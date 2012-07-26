Су-34 оснастили новыми системами радиоэлектронной борьбы
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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Источник: ТАСС
Все фронтовые бомбардировщики Су-34 ВВС России оснащены комплексом радиоэлектронного противодействия "Хибины-10В". Об этом корреспонденту "Ленты.ру" сообщил советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.
"На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолетов Су-34, и 100 процентов из них оборудованы комплексами "Хибины-10В", которые значительно повышают не только живучесть, но и боевую эффективность этой уникальной машины", — сказал Михеев.
Контейнерами с оборудованием постановки активных помех комплекса РЭБ "Хибины" в разных версиях к настоящему времени оснащены практически все новые и модернизированные самолеты фронтовой авиации.
В 2015 году руководство концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) сообщило, что в перспективе бомбардировщики Су-34 получат комплекты подвесного оборудования, позволяющего превратить фронтовой бомбардировщик в специализированный самолет радиоэлектронной борьбы.
"[Самолет] сможет защитить не только себя, но и обеспечить эффективное радиоэлектронное подавление радиолокационных комплексов и зенитных ракетных систем, самолетов дальнего радиолокационного дозора и так далее, то есть защиту и других самолетов группы", — сказал первый заместитель главы КРЭТ Игорь Насенков.
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25.07.2017
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