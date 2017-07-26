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Причиной неудачного испытания системы ПРО США назвали ошибку оператора

26.07.2017 Lenta.ru 69 1
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SM-3_003
Третья ступень ракеты SM-3 – разгонная. Источник: Оружие России

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) установило причину неудачных испытаний системы противоракетной обороны Aegis SM-3, состоявшихся 22 июня, сообщает DefenseNews. Речь идет об ошибочных действиях одного из членов экипажа ракетного эсминца DDG-53 "Джон Поль Джонс".

Как указано в сообщении, оператор, ответственный за обмен информацией между кораблем и летательными аппаратами, при вводе данных в систему ошибочно отметил приближающуюся баллистическую мишень как "дружественную цель", что вызвало срабатывание системы самоликвидации противоракеты SM-3.

Руководство агентства по противоракетной обороне США не прокомментировало данную информацию, но отметило, что проблема не была связана с ракетой SM-3 или боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis.

"Хотя расследование еще продолжается, неисправности перехватчика SM-3 блок IIA или БИУС Aegis исключены из списка возможных причин", — заявил директор MDA генерал-лейтенант ВВС США Сэм Гривз.

Неудачные испытания системы ПРО состоялись близ Гавайских островов. Это был четвертый пуск ракеты-перехватчика SM-3 блок IIA и второй для ракеты этого типа пуск с корабля. В ходе испытаний система должна была поразить баллистическую мишень, имитирующую северокорейскую баллистическую ракету средней дальности "Пуккыксон".

Эсминец DDG-53 "Джон Пол Джонс", модернизированный для использования в составе морского эшелона системы ПРО США, в настоящее время используется как опытовое судно для испытания ракет-перехватчиков. В этом качестве он заменил ракетный крейсер CG-70 "Лейк Эри", выполнявший аналогичные задачи с 2000 по 2014 год и в настоящее время вернувшийся в состав оперативных сил флота.
25.07.2017
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
sm-3
Иджис

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Данилович
205
№1
26.07.2017 01:17
Цитата, q
Как указано в сообщении, оператор, ответственный за обмен информацией между кораблем и летательными аппаратами, при вводе данных в систему ошибочно отметил приближающуюся баллистическую мишень как "дружественную цель", что вызвало срабатывание системы самоликвидации противоракеты SM-3.

Оператором была та самая уборщица, которая 378 кг. лунного грунта случайно выбросила на мусорку, а потом случайно опрокинула стеллаж с допинг пробами американских спортсменов.
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