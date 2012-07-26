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Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" заняла 32-е место в числе крупнейших мировых производителей вооружения

26.07.2017 Интерфакс-АВН 60 0
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Тактическое ракетное вооружение
Российская боевая авиация использует широкую номенклатуру средств поражения разработки Корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Источник: НВО

В 2016 году компания выручила от продаж продукции военного назначения $2,866 млрд

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В ежегодном рейтинге TOP-100 крупнейших мировых производителей продукции военного назначения (ПВН) АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) поднялась на пять пунктов и заняла 32-е место.

"По расчетам аналитиков издания, корпорация закончила 2016 год с показателем выручки от реализации продукции военного назначения в $2,866 млрд, увеличив его, по сравнению с 2015 годом, почти на 20%", - сказано в сообщении пресс-службы КТРВ, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Общий объём выручки от производства всей продукции и предоставления услуг превысил $2,920 млрд, говорится в пресс-релизе.

Кроме КТРВ в рейтинг TOP-100 крупнейших мировых производителей ПВН авторитетного американского издания Defense News вошли российские компании "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная корпорация, концерн "Радиоэлектронные технологии", "Уралвагонзавод" и "РТИ", сказано в сообщении.

КТРВ является одним из ведущих в мире производителей высокоточного вооружения. Включает в себя более 30 российских компаний, которые обеспечивают разработку и производство профильной продукции.

Предприятия концерна заняты в производстве авиационных тактических, оперативно-тактических и стратегических управляемых средств поражения, включая гиперзвуковые, морских наступательных и оборонительных систем, в том числе, противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования. Также на заводах концерна делают подводное оружие и подводно-технические средства специального назначения, ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами, космические системы и аппараты. Ещё одно направление деятельности - производство продукции на основе технологий двойного назначения в сферах авиационных, аэрокосмических, морских и информационных технологий.
25.07.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
КРЭТ
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