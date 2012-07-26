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В Иркутске до конца 2018 года сделают 15 самолётов Як-152

26.07.2017 Интерфакс-АВН 54 0
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Як-152
Второй летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (бортовой номер "02", серийный номер 0002) в наземной экспозиции авиасалона МАКС-2017. Жуковский, 18.07.2017
Источник: bmpd

Казахстан и Белоруссия могут приобрести машины этого типа для своих лётных училищ

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Пять учебно-тренировочных самолётов (УТС) Як-152 будут построены в 2017 году корпорацией "Иркут", в планах следующего года выпуск порядка десяти машин этого типа, сообщили "Интерфаксу-АВН" во вторник в авиастроительной отрасли.

"До конца текущего года планируется построить в Иркутске первую партию из трёх Як-152 для последующей поставки их в лётные училища Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, ещё два самолёта должны быть построены для интенсификации лётных испытаний. То есть, в конце года Иркутск выпустит пять машин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "в 2018 году Иркутский авиазавод (филиал ПАО "Корпорация "Иркут") может выпустить более десяти Як-152".

Говоря об экспортном потенциале УТС Як-152, собеседник агентства отметил, что, в частности, "Казахстан и Белоруссия высказались за приобретение машин этого типа для своих лётных училищ".

"Самолёт ещё не принят на вооружение ВКС, но после этого спрос на Як-152 на мировом рынке ожидается высоким", - полагает он.

Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева (входит в состав корпорации "Иркут"). Он оснащен дизельным двигателем мощностью 500 л.с. Максимальная взлётная масса 1490 кг. Максимальная скорость полёта 500 км/ч. Практический потолок 4000 м. Скороподъемность у земли 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка - девять единиц. Дальность полёта 1500 км.
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Продукция
Як-152
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОКБ им. Яковлева

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