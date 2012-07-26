"Будут стрелять по США, попадут по Киргизии"



Алмазбек Атамбаев

Источник: Табылды Кадырбеков/РИА «Новости» Алмазбек АтамбаевИсточник: Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы США

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что размещавшаяся ранее в Киргизии авиабаза США создавала серьезную угрозу безопасности для населения. По словам Атамбаева, из-за присутствия американских военных "некоторые страны" угрожали ракетными ударами по самолетам ВВС США и по территории республики.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на конференции в Чолпон-Ате заявил, что Бишкек получал угрозы авиаударов из-за размещения в стране военной базы США. "Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США", - говорит Атамбаев.

"Если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолетам, и ваши люди пострадают", - цитирует угрозы президент Киргизии.

Авиабаза, о которой говорит Атамбаев, была открыта в 2001 году на территории международного аэропорта Манас - чуть более в 20 км на северо-запад от столицы Киргизии Бишкека.

Авиабаза Манас, которую изначально планировали назвать в честь руководителя нью-йоркской пожарной службы, погибшего во время проведения спасательных операций 11 сентября, стала основной платформой для американского вторжения в Афганистан в 2001 году. Однако дислоцировались там не только самолеты США, но и авиация других стран, в том числе Франции и Испании. Всего же на Манасе базировались воздушные суда 12 стран - членов антитеррористической коалиции.

Согласно договору, заключенному между Вашингтоном и Бишкеком, арендная плата за базу составляла $2 млн в год.

Изначально база использовалась очень активно - в первый год на Манасе было размещено более 35 тыс. военных, однако к 2003 году контингент войск сократился до 1 тыс. военнослужащих и 20 воздушных судов. В 2005 году военный контингент полностью вернулся в США.Тем не менее для США Манас имел стратегическое значение, и отказываться от авиабазы, даже несмотря на вывод войск, американцы не планировали. Киргизия воспользовалась этим, и в 2006 году власти республики начали торги с целью повышения стоимости арендной платы.

В итоге было подписано соглашение, согласно которому США ежегодно оказывали Киргизии финансовую помощь в размере $60 млн, в эту сумму была включена и плата за использование авиабазы. В том же году Киргизия получила от Штатов единовременную помощь на развитие аэропорта в размере $110 млн, а в 2007 году - еще $150 млн.

В 2009 году занимавший тогда пост президента Киргизии Курманбек Бакиев на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве заявил, что правительство республики намерено закрыть американскую военную базу в Манасе.

В том же году соответствующий законопроект принял парламент республики. В соответствии с этим законопроектом права на дислокацию войск и воздушных судов также лишались остальные 11 стран - участниц антитеррористической коалиции. Однако истории Манаса на этом не закончилась. Уже в июне 2009 года Бишкек и Вашингтон подписали новое соглашение, согласно которому авиабаза Манас была перепрофилирована в Центр транзитных перевозок в международном аэропорту Манас. В качестве оплаты за его функционирование США ежегодно перечисляли в бюджет Киргизии $60 млн.

Тем не менее Манас продолжал быть военным объектом - в 2012 году на базе дислоцировалось более тысячи американских военнослужащих. В ноябре 2013 года Киргизия вручила США ноту об уходе американских военных с авиабазы Манас к 2014 году. Это решение непосредственно было связано с выводом коалиционных сил из Афганистана в 2014 году.

О выводе американских войск с территории Киргизии сообщил министр обороны республики Таалайбек Омуралиев в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках 65-го заседания совета министров обороны государств - участников СНГ.

По результатам этой встречи Шойгу и Омуралиев также подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны России и Киргизии на 2014 год.

Позже президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон об отказе от соглашений с США по бывшей военной авиабазе Манас. Согласно закону соглашения денонсируются с 11 июля 2014 года. 24 июля 2017 года, комментируя то свое решение, Атамбаев заявил следующее: "Для той же России и Китая Кыргызстан нужен спокойный и мирный, а для некоторых стран нужно совсем другое… У меня абсолютно нет теплых чувств к той политике, которую проводил Госдеп США в республике при демократах".

Алексей Грязев