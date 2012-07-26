Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Инфраструктуру для ракеты начнут строить на Восточном в 2026 году
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза, говорится в конкурсной документации Роскосмоса, опубликованной на сайте госзакупок.
"Стартовый комплекс создается в универсальном исполнении с одной пусковой установкой, позволяющем проводить подготовку к пуску и пуск ракет-носителей среднего класса, а также сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту полезных грузов массой более 70 тонн", - говорится в документе.
Сверхтяжелая ракета получит универсальный стартовый комплекс, с которого можно будет проводить старты ракет разной грузоподъемности. Также он даст возможность проводить огневые стендовые испытания центрального блока и блока третьей ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса диаметром 7,7 метра.
Транспортировку сверхтяжелой ракеты после сборки на техническом комплексе на стартовую площадку, расположенную на расстоянии 4,2 км, предполагается проводить в вертикальном режиме с помощью транспортно-пусковой платформы. Стартовое сооружение будет заглублено в грунт на три-четыре этажа.
Об этом говорится в документации по оказанию услуг по выполнению публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по строительству на Восточном. На реализацию контракта с компанией, которая проведет оценку проекта, Роскосмос готов выделить 3,4 млн рублей.
Инфраструктуру начнут строить в 2026 году
Строительство инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты-носителя и ракеты среднего класса для запусков пилотируемых кораблей с космодрома Восточный начнется в 2026 году.
"Подготовка проектной документации - 2024-2025 гг. Начало строительства - 2026 год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию - 2030 год", - говорится в документе.
Комплекс для сверхтяжелой ракеты должен включать монтажно-испытательный корпус высотой 118 метров, зал испытаний с мостовым краном грузоподъемностью 100 тонн с высотой подъема крюка 105 метров, хранилище блоков ракет, монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, такой же комплекс для пилотируемых космических кораблей. Общая площадь сооружений технического комплекса составляет 94,6 тысячи квадратных метров.
Роскосмос намерен отобрать компанию для оказания услуг по технологическому и ценовому аудиту инвестиционного проекта по строительству на Восточном. На реализацию контракта с компанией, которая проведет оценку проекта, Роскосмос готов выделить 1,6 млн рублей.
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25.07.2017
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