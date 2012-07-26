Багдад хочет "весомого военного присутствия" России в Ираке



Вид Багдада

Источник: © AP Photo / Khalid Mohammed Вид БагдадаИсточник: © AP Photo / Khalid Mohammed

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Багдад хотел бы видеть у себя весомое военное и политическое присутствие РФ, заявил в понедельник вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком. Поэтому мы хотели бы, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане. Таким образом, было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран", - сказал аль-Малики по итогам переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы хотим укреплять сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, нефти. Также это касается научного сотрудничества, стипендий, университетской подготовки, в экономике и торговле, а также в политической и военной сферах", - добавил высокопоставленный иракский политик.