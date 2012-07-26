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Багдад хочет "весомого военного присутствия" России в Ираке

26.07.2017 РИА Новости 53 0
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Вид Багдада
Вид Багдада
Источник: © AP Photo / Khalid Mohammed

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Багдад хотел бы видеть у себя весомое военное и политическое присутствие РФ, заявил в понедельник вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"Известно, что у России исторически крепкие отношения с Ираком. Поэтому мы хотели бы, чтобы у России было весомое присутствие в нашей стране в политическом и военном плане. Таким образом, было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран", - сказал аль-Малики по итогам переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы хотим укреплять сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, нефти. Также это касается научного сотрудничества, стипендий, университетской подготовки, в экономике и торговле, а также в политической и военной сферах", - добавил высокопоставленный иракский политик.
25.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Ирак
Россия

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