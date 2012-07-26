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Российские военные отразили нападение "диверсантов" на базу в Киргизии

26.07.2017 РИА Новости 68 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе проверки боеготовности сил антитеррора отразили нападение условных диверсантов на объекты морского испытательного полигона Каракол на озере Иссык-Куль в Киргизии, сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу тренировки, три условные диверсионно-террористические группы вторглись на периметр военного объекта с воды и суши, пытаясь захватить административные и складские здания. Дежурные силы обнаружили боевых пловцов и завязали бой", - сказал Рощупкин.

Он пояснил, что на помощь военным вышли подразделения усиления, которые блокировали нападавших, прижав их к воде, а затем боевиков, захвативших катер, перехватила морская группа немедленного реагирования.

Испытательный полигон Каракол входит в состав объединенной российской военной базы в Киргизии и предназначен для проведения испытаний морского подводного вооружения. Характеризуется уникальными физико-географическими и гидрологическими условиями, позволяет проводить исследования круглый год.
25.07.2017
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Киргизия
Россия
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Минoбороны РФ

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