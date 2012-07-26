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Пограничники из России, Китая и Монголии провели учение в Забайкалье

26.07.2017 РИА Новости 55 0
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Российский пограничник
Российский пограничник
Источник: © AFP 2017 / Mikhail Mordasov

КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Более сотни пограничников России, Китая и Монголии провели масштабное совместное антитеррористическое учение "Укрепление границы - 2017", в рамках которого, согласно легенде, оттачивали навыки по поимке группы международных террористов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Юлия Фоменкова.

По ее данным, в учениях были задействованы сотрудники регионального Погрануправления ФСБ России, главного управления пограничной охраны Монголии и главного пограничного отряда общественной безопасности АРВМ КНР.

"За всю историю международных отношений этих трех государств антитеррористических учений подобного масштаба еще не было… По легенде… стражи границы получили информацию о том, что на территории Российской Федерации вблизи государственной границы находится группа лиц, причастных к террористической деятельности. С целью поимки преступников пограничники трех стран объединяют свои усилия. Действиями личного состава подразделений руководит специально созданный штаб. Ключевую роль в обезвреживании преступников играет российская сторона", - говорится в сообщении.

По данным Фоменковой, тем временем армии Китая и Монголии готовятся предотвратить возможное бегство террористов из России вглубь своих территорий.

"На поиск группы террористов брошены лучшие силы и средства. Благодаря современным образцам техники и вооружения в считанные минуты координаты преступников были определены. Принято решение в поимке террористов задействовать авиацию. Десантировавшиеся из вертолета пограничники успешно осуществили захват всех членов группировки", - отметили в Погрануправлении.

По данным управления, действия военнослужащих в ходе проведения российского этапа учений получили высокую оценку руководства всех структур, принимавших участие в мероприятии. Следующий этап масштабных учений по отработке навыков борьбы с террористами будет продолжен в течение месяца на монгольской и китайской территориях.
25.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Монголия
Россия

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