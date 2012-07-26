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Перевооружение армии и флота идет по графику, заявил Медведев

26.07.2017 РИА Новости 88 0
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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год. 25 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Екатерина Штукина

ГОРКИ, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что переоснащение армии и флота современными вооружениями идет по графику, он заверил, что установленные темпы сохранятся и дальше.

"Все задачи известны, они поставлены, сформулированы. Задача, скажем прямо, не простая, но график переоснащения вооруженных сил в целом соблюдается, мы будем придерживаться установленных темпов и дальше", - сказал он, открывая совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

Глава правительства напомнил, что трехлетний бюджет формируется таким образом, чтобы не только успешно завершить Государственную программу вооружения, но и одновременно создать возможности для реализации новой программы, которая сейчас разрабатывается. "Кроме того, расходы на оборону закладываем с учетом того, что параллельно с поступлением вооружений, новой техники должны обустраиваться места базирования техники, внедряться средства и программы обучения военнослужащих, и конечно, повышаться качество и интенсивность боевой подготовки", - отметил премьер.

При этом Медведев подчеркнул, что на Госпрограмму вооружений до 2020 года приходится самая большая доля оборонных расходов. "Мы должны обеспечить стабильное развитие оборонного потенциала страны, оснастить к 2020 году армию и флот современным вооружением", - заключил он.
25.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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