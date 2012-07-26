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Судно "Эльбрус" вышло на контрольные испытания в Балтику

26.07.2017 РИА Новости 75 0
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Эльбрус
Судно тылового обеспечение проекта 23120 "Эльбрус" у достроечной стенки ПАО "СЗ "Северная верфь", июнь 2017 года
Источник: ПАО "СЗ "Северная верфь"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус", построенное на петербургской Северной верфи для Военно-морского флота (ВМФ) России, вышло в Балтийское море для подготовки к заключительному этапу государственных испытаний, который пройдет на Северном флоте (СФ), сообщило во вторник Минобороны России.

В начале июня судно завершило первый этап госиспытаний на Балтике, в ходе которых были проверены его системы и механизмы.

"Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" вышло на несколько суток в Балтийское море для контрольного выхода. После возвращения судна на Северную верфь, в случае положительного заключения, "Эльбрус" начнут готовить к переходу на СФ для прохождения заключительного этапа государственных испытаний, в ходе которых будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты, а также состоятся испытания передачи грузов на судно с вертолетов", - сказано в сообщении.

Не имеющее аналогов в мире судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" проекта 23120 построено для ВМФ России на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку среди судов вспомогательного флота - 18 тысяч мегаватт. Водоизмещение судна - 9,5 тысячи тонн. Длина корпуса - 95 метров; ширина - 22 метра; осадка - девять метров. Скорость хода - 18 узлов. Дальность плавания - 5 тысяч морских миль; автономность - 60 суток. Экипаж - 55 человек.

В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна проекта 23120 "Всеволод Бобров".
25.07.2017
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