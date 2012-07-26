Россия и Ирак продолжают активно взаимодействовать в сфере ВТС, завил Путин
|
|
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Ирака Нури аль-Малики во время встречи. 25 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
СТРЕЛЬНА, 25 июл - РИА Новости. Россия и Ирак продолжают активно взаимодействовать в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
Принимая вице-президента Ирака Нури аль-Малики, Путин отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.
Ситуация в регионе и в Ираке остается сложной. Мы это прекрасно видим, понимаем, заявил Путин на встрече с аль-Малики.
Глава государства отметил, что ранее была запущена межправкомиссия, которая продолжает активно работать, но, тем не менее, по направлению экономического сотрудничества двух стран еще предстоит много сделать.
Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ и Ирак хорошо взаимодействуют в плане военно-технического сотрудничества. "По направлению экономического сотрудничества еще предстоит много сделать. Но у нас есть другие направления, в частности, военно-техническое взаимодействие. Россия здесь ведет себя активно и помогает Ираку", - подчеркнул российский лидер.
Глава государства предложил вице-президенту Ирака обсудить не только двусторонние отношения, но и ситуацию на Ближнем Востоке в целом.
|
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.07.2017 Генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ
26.07.2017 В бой рвется русский "Орион-Э"
26.07.2017 Пентагон захотел услышать объяснения Турции из-за грядущей закупки С-400
26.07.2017 Экспозиция КРЭТ на МАКС-2017 отмечена вниманием высшего руководства страны и бизнес-партнеров
26.07.2017 Мореходная экономика академика Пашина
24.07.2017 Гиперзвуковые ракеты и роботы. Россия поборется за превосходство в море
24.07.2017 Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
24.07.2017 "Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности"