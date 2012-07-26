Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Северный флот проведет ряд учений в Арктике

26.07.2017 ТАСС 54 0
0
Понравилась новость?
 0
АПЛ "Юрий Долгорукий"
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий"
Источник: EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL

Тренировки пройдут как на Кольском полуострове, так и на других арктических территориях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Силы Северного флота примут участие в ряде учений в Арктике этим летом, сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"В летнем периоде обучения военнослужащим армейского корпуса сухопутных войск Северного флота и бригады морской пехоты еще предстоит принять участие в ряде учений как на Кольском полуострове, так и на других арктических территориях", - сказал он.

По его словам, силы флота успешно действовали как в дальней океанской зоне, так и в морях, на островах и на побережье Северного Ледовитого океана.

"Регулярно несут дежурство и выполняют задачи патрулирования подо льдами Арктики и в других районах Мирового океана экипажи атомных подводных лодок. В высокой степени боеготовности находятся экипажи стратегических подводных крейсеров", - отметил Евменов, напомнив, что в июне ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" успешно выполнил пуск баллистической ракеты "Булава" из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

"Особое значение мы придаем совершенствованию арктической подготовки военнослужащих сухопутных и береговых войск. В начале года группа мотострелков из единственной в Вооруженных силах России арктической бригады Северного флота приняла участие в экспедиции "Путь помора", организованной под эгидой общественной организации "Северный полюс", - отметил Евменов.

Он добавил, что в составе гидрографической службы Северного флота воссоздана Арктическая океанографическая экспедиция. На счету ее специалистов несколько открытий географических объектов в районе архипелага Новая Земля.
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.07 01:17
  • 1
Причиной неудачного испытания системы ПРО США назвали ошибку оператора
  • 26.07 00:57
  • 12
ВМФ России получит новую сверхскоростную ракету-торпеду
  • 26.07 00:46
  • 9
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 26.07 00:23
  • 3
Военный эксперт: Т-90 в Ираке стал эффективнее "Абрамсов" и "Леопардов"
  • 25.07 23:51
  • 32
В России разработали сверхпрочный углепластик для космоса и авиации
  • 25.07 21:07
  • 4
Глава ЦЭНКИ: сроки создания ракеты "Союз-5" и стартового комплекса для нее — 3–4 года
  • 25.07 20:17
  • 3
Самолет Т-500 совершил дебютный полет на МАКС-2017
  • 25.07 20:12
  • 13
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 25.07 20:01
  • 59
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 25.07 19:57
  • 22
РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"
  • 25.07 19:42
  • 207
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 25.07 19:17
  • 27
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 25.07 19:08
  • 11
Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
  • 25.07 18:59
  • 1
Россия, США и ФРГ поборются за индийские БМП
  • 25.07 18:50
  • 1
Юг России усилили сверхзащищенными танками
другие обсуждаемые темы