Заробитчане в Поднебесной



Турбовинтовентиляторный двигатель Д-27 Источник: http://www.airwar.ru/ Турбовинтовентиляторный двигатель Д-27 Источник: http://www.airwar.ru/

"Антонов", "Мотор Сич" и Южмаш станут китайскими брендами

На аэродроме Китайской авиационной промышленной корпорации № 1 (КАПК), расположенном в районе Яньлян города Сиань (провинция Шэньси), проходит испытания новый палубный турбовинтовой самолет дальнего радиолокационного дозора "Кунцзин-600". Он, вероятно, оснащен двумя силовыми установками Д-27 производства украинской компании "Мотор Сич", которые известны по военно-транспортному Ан-70.

На опубликованных снимках видно: у двигателей соосные винты, что должно повысить эффективность при коротком старте с авианосца, оснащенного трамплином. В салоне будут места для пяти операторов радиолокационной станции, которая позволит обнаруживать воздушные цели на дальности до 600 километров. Экипаж включает пилота, штурмана, бортмеханика. В связи с наметившимся прогрессом по теме палубного самолета ДРД целесообразно рассмотреть некоторые моменты сотрудничества украинских и китайских предприятий по созданию современных образцов авиатехники.

Для сокращения технологического отставания ОПК КНР от западных и российских самолетостроителей Пекин санкционировал открытие двух производственных комплексов в Сиане и Чэнду, на которых будут работать специалисты с Украины.

Антоновцы в Сиане

“Турбовентиляторный двигатель жизненно необходим китайским самолетостроителям для реализации программы среднего военно-транспортного "Юнь-30"”

В уезде Пучэн (Вэйнань, провинция Шэньси) на территории площадью 124 квадратных километра завершается строительство Современного открытого производственного района Луянху, где будут жить и работать две тысячи сотрудников украинского КБ "Антонов" с членами семей.

Возведены цеха для выпуска необходимых комплектующих, 46 многоэтажных жилых домов для расселения сотрудников, организован парк культуры и отдыха. Известно, что общая стоимость комплекса проектных, инженерных и строительных работ, а также компенсаций местным жителям за изъятие земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 2017 год составила 6,3 миллиарда юаней, в ближайшие пять лет будет инвестировано еще 2,65 миллиарда.

Все это результат сотрудничества Китайской авиационной промышленной корпорации № 1 и КБ "Антонов". Основными соисполнителями опытно-конструкторских работ на территории КНР являются Сианьская промышленная авиационная группа компаний и Первый научно-исследовательский институт проектирования воздушных судов, которые расположены в районе Яньлян.

Из открытых источников известно, что на авиастроительном предприятии КАПК идет работа над самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, а также заправщиками на базе Ил-76. В 2015 году именно специалисты с Украины помогли ВВС КНР создать первые три летающих танкера из российских транспортников Ил-76 с использованием комплектов украинского топливозаправочного оборудования, предназначенного для Ил-78.

Ан-70 на МАКС-2013 Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Приоритетный проект – производственно-испытательная линия для выпуска сверхтяжелых транспортных Ан-225 "Мрия", которые позволят осуществлять переброску до 1500 военнослужащих НОАК в любую точку КНР. Китайских конструкторов интересуют технологические решения, использованные при создании корпуса и крыльев самолета, а также двигатели Ан-225.

Вторым по важности определено формирование производственной линии Ан-124-100, которые считаются лучшими в своей категории. По замыслу китайских стратегов Ан-124-100 "Руслан" заполнит пустующую нишу тяжелых транспортных самолетов, а также может серьезно потеснить российские Ил-76, которые в основном поставляются китайской стороне после ремонта. Единственным серьезным конкурентом для украинских машин может стать новая модификация Ил-76МД-90А. По подсчетам офицеров Управления вооружений Объединенного оперативного штаба НОАК, для удовлетворения потребностей всех родов и видов войск в транспортировке грузов и личного состава необходимо 200 воздушных судов среднего и тяжелого классов.

Кроме того, для военно-транспортной авиации ВВС НОАК определенный интерес представляет украинский Ан-70, который обладает лучшими характеристиками в сравнении с китайским перспективным транспортным самолетом "Юнь-30", находящимся только на стадии проектирования. Китайские аналитики по проблематике ВВС полагают, что для военно-политического руководства оптимально принятие на вооружение именно Ан-70, который способен перевозить до 300 человек с личным вооружением либо около 200 раненых.

Техническая компетенция специалистов КБ "Антонов", которое в КНР считают лучшим в мире по созданию транспортных самолетов, позволила построить, проверить и запустить в эксплуатацию полноценный комплекс катапультного старта для палубных истребителей на авиабазе ВМС НОАК "Синчэн", расположенной в провинции Ляонин.

Кроме вышеуказанных самолетов, китайские специалисты планируют в сотрудничестве с украинскими партнерами наладить производство Ан-70, Ан-74, Ан-132, Ан-158, Ан-178.

Запорожцы в Чунцине

“Для удовлетворения потребностей НОАК в транспортировке грузов и личного состава необходимо 200 воздушных судов среднего и тяжелого классов”

Очевидно, что для серийного выпуска указанных типов самолетов необходимы мощные и надежные авиадвигатели, с которыми у специалистов из КНР проблемы. Для решения этой задачи Chongqing Tianjiao Aviation Power Company в сотрудничестве с украинской "Мотор Сич" зарегистрировала в КНР новое предприятие (Chongqing Tianjiao Xiqi Aviation Power Conpany) c уставным капиталом четыре миллиарда юаней.

Известно, что китайская компания при финансовом содействии администрации Чунцина построит в районе Лянцзян жилой комплекс и создаст всю необходимую инфраструктуру для нового двигателестроительного предприятия. Общая стоимость создания комплекса оценивается в 20 миллиардов юаней, из которых 1,7 миллиарда выделяется на переезд от двух тысяч до трех тысяч сотрудников "Мотор Сич" и членов их семей в КНР.

По данным китайских источников, на предприятии планируется организовать производственные линии по выпуску турбовальных, турбореактивных двухконтурных и турбовентиляторных двигателей военного назначения, а также газовых турбин для гражданского сектора.

В первую очередь будет налажен выпуск Д-18Т, необходимого для создания в КНР национального тяжелого транспортного самолета, способного перемещать 171 тонну груза на дальность 15 000 километров без дозаправки.

Вторыми по важности определены двигатели АИ-222К-25Ф и АИ-25ТЛК, поскольку их стабильные поставки необходимы ВВС и ВМС НОАК для поддержания летной годности учебно-тренировочных и боевых самолетов JL-8, -9, -10, а также для стабильных поставок легких ударных L-15 на международный рынок вооружения. Кроме того, китайские производственники планируют наладить выпуск АИ-9500Ф, который позволит ВМС НОАК реализовать проект легкого палубного УБС.

Третьим пунктом в списке значится Д-27. Этот турбовентиляторный двигатель жизненно необходим китайским самолетостроителям для реализации программы среднего военно-транспортного "Юнь-30", который при максимальном взлетном весе 80 тонн должен поднимать в воздух 30 тонн полезной нагрузки. Расчетная скорость "Юнь-30" – 600–700 километров в час, а дальность полета с максимальной нагрузкой – от 6000 до 7000 километров. Вполне вероятно, что при создании "Юнь-30" китайские специалисты используют опыт украинского КБ "Антонов".

Следующим в перечне приоритетов идет Д-436, который будет серийно устанавливаться на транспортных и пассажирских Ан-178 или их китайских аналогах. В перспективе этими двигателями станут комплектовать более мощные самолеты-амфибии, которые примут на вооружение в противопожарных подразделениях народной вооруженной полиции КНР и ВМС НОАК для полетов на островные территории.

В Поднебесной рассчитывают на то, что украинские специалисты помогут наладить и серийный выпуск таких силовых агрегатов, как Д-136, АИ-136Т, ТВ3-117ВМА-СБМ1В и МС-500В. Это позволит полностью устранить зависимость от поставок моторов из России, а также разрабатывать новые образцы вертолетной техники. По местным оценкам, первые партии перечисленных моделей двигателей будут изготовлены с использованием комплектующих, поставленных с Украины, что обеспечит необходимый уровень качества. Специалисты "Мотор Сич" скорее всего окажут содействие китайским конструкторам и при создании перспективных компактных ТРД, необходимых для крылатых и противокорабельных ракет.

Вполне вероятно, что в этом же районе Чунцина будут расположены производства и жилые кварталы для сотрудников украинского КБ "Южное", которое уже сделало большой шаг навстречу китайским ракетостроителям, продав им техническую документацию и образцы двигателей РД-170, РД-120 и РД-9.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (692) за 26 июля 2017 года