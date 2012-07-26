Самый искусный МАКС



Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Жуковском с большим успехом прошла выставка достижений советского авиапрома

Международный аэрокосмический салон в Жуковском, как и ранее, продемонстрировал высокий организационный уровень. Отлично отработана зрелищная часть. В летной программе множество номеров. На высоте и отечественные, и зарубежные пилотажные группы: "Балтийские пчелы" из Латвии и "Рыцари" (Al Fursan) ВВС ОАЭ.

По официальным данным, в работе авиасалона приняли участие 659 российских и 110 зарубежных компаний. Тем не менее международный статус события поддержали лишь 13 стран: Белоруссия, Германия, Иран, Италия, Китай, Латвия, Македония, ОАЭ, Румыния, США, Франция, Чехия, Эстония. На МАКС-2015 присутствовали делегации из 21 государства.

Количество без качества

“В экспозиции ЦАГИ посетители могли увидеть модель лайнера, который будет летать в стратосфере со скоростью до 8000 километров в час”

Наибольшее число организаций из Италии, США, Франции. Таким образом, по сравнению с МАКС-2015 иностранное представительство сократилось в полтора раза. Понятно, почему сократили свое присутствие на МАКСе фирмы из Европы и США. Но почему нет самолетов из Китая и Индии, понять сложно. Ведь КНР есть что показать: и современнейший палубный истребитель J-15, и аналог нашего Т-50 – J-20, совершивший первый полет еще в 2011 году, J-10 – машину на сто процентов собственной разработки, Н-6 – глубоко модернизированный китайцами советский Ту-16, оснащенный новейшими стратегическими КР своего производства, новые и не очень ЗРК Н-9, Н-16 и другие. Но Китай ограничился представлением последнего БЛА.

Интересно было бы ознакомиться с индийско-российскими Су-30МКИ, модернизированными в Индии под применение ракет "БраМос". Могла бы продемонстрировать продукцию своего авиапрома Бразилия, имеющая семейство региональных лайнеров собственной конструкции Embraer ERJ-145, а также военные самолеты совместной с Италией (Alenia/Aermacchi/ Embraer AMX А1А и А1В) и самостоятельной (Embraer EMB-110, -111, -120, -135 и -326) разработки. И хотя это не новые машины, они, бесспорно, были бы интересны нашим да и зарубежным специалистам.

Весьма показателен состав представленных летательных аппаратов. Их 78, хотя на МАКС-2015 было 133. Иномарок на стоянке нашлось всего две – новейший пассажирский лайнер А-350 концерна Airbus Group и модернизированный старый (с 1969 года) добрый чешский Л-410.

Техника пилотажных групп из ОАЭ и Латвии особого интереса не представляет – они летают на широко распространенных машинах МВ-339 без каких-либо примечательных новшеств.

По сути вся экспозиция – отечественные разработки. С этой точки зрения салон сложно называть международным. Что касается боевых машин, признаем: ничего нового МАКС-2017 не явил.

Торжество советского задела

В экспозиции истребителей Су самым новым заявлен Су-35. При этом внешне его почти невозможно отличить от Су-27 – форма, размеры корпуса идентичны. Да, существенно изменены двигатели, авионика и подвесное вооружение – самолет стал многоцелевым. Однако, строго говоря, называть его новой машиной нельзя – это глубокая модернизация Су-27 с существенным повышением боевых возможностей, не более. Ведь никому не приходило в голову последние модификации МиГ-21 объявлять новым самолетом, хотя изменения были чрезвычайно серьезные, внешне он существенно отличался от первых версий, даже не имевших УР.

То же самое МиГ-35, считающийся новинкой салона. Отметим, что он уже выставлялся на МАКС-2015. Как и Су-35, этот "мигарь" – глубокая модернизация. Вместе с ним на площадке экспонировались и его "собратья" – МиГ-29СМТ и корабельный МиГ-29К/КУБ. Анализ ТТД последнего еще раз заставил задуматься о целесообразности замены им Су-33 в авиагруппе ТАВКР "Адмирал Кузнецов". При восьми подвесках без дополнительных топливных баков дальность полета всего 1850 километров – так указано в описании на стенде. На Су-33 12 узлов подвески и дальность 3000 километров. МиГ-29К/КУБ пролетит такое расстояние только с тремя дополнительными баками, которые займут три пилона и для вооружения останется всего пять. То есть Су-27 способен выполнить, имея боевой радиус около 1200 километров (крупной группой до 1000), до шести атак воздушных целей, а МиГ-29К/КУБ при том же радиусе – только две. Разница весьма ощутимая, если учесть, что габариты МиГ-29К/КУБ не столь и малы – вместо 24 Су-33 на ТАВКР можно разместить только 36 МиГ-29К/КУБ.

Если же "мигарь" будет действовать без подвесных баков, его возможности ограничиваются четырьмя атаками в пределах 740 километров одиночными самолетами либо парами и лишь до 600 километров крупной группой. Для современной войны на море этого совершенно недостаточно. Нельзя забывать, что подвесные топливные баки (особенно если их три) еще и существенно снижают маневренные характеристики самолета, увеличивая его ЭПР. Главное достоинство МиГ-29К/КУБ – способность применять ВТО против надводных и наземных целей. Су-33 такими возможностями не обладает. Так, может, стоит провести модернизацию, подобную той, что претерпел Су-27, превращаясь в Су-35, и сделать высокоэффективный корабельный истребитель, способный воевать с самыми современными самолетами, включая машины пятого поколения, применять необходимую номенклатуру авиационных средств поражения (АСП) по наземным и надводным целям. Кстати, в СССР проводились испытательные пуски ПКР "Москит" с этого самолета.

Стоит поговорить и о стратегической авиации. На МАКСе представлены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МСМ. Странно, что последний представляют как МС, хотя пилоны для подвески КР Х-101 и Х-102 его выдают. Фактически этот самолет – российское глобальное неядерное оружие. Дальность полета ракеты Х-101, по известным из открытых источников данным, около 5500 километров. Сам Ту-95МСМ без дозаправки (!) имеет полетный радиус до 6500 километров. То есть способен наносить эффективные удары по целям на расстоянии до 11 000 километров. С одной или двумя дозаправками – до 13 000 и 15 000 соответственно. Ядерный вариант Х-101 – Х-102 должна иметь дальность стрельбы не менее чем в полтора раза больше. При таких возможностях оружия Ту-95 не придется преодолевать ПВО, значит, высокая скорость, полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа не нужны.

Ту-160, имея примерно сходный боевой радиус, несет ракеты Х-55 и Х-555. В обычном снаряжении они летят примерно на 1500 километров. Соответственно зона воздействия ограничивается 7000, 9000 и 11 000 километрами. Это существенно меньше, чем у Ту-95МСМ. Модернизацией Ту-160 проблему не решить – размеры фюзеляжа не позволят разместить в нем столько же КР Х-101 и Х-102, сколько несет Ту-95МСМ на внешней подвеске, а оснащение "Белого лебедя" пилонами сразу нивелирует все превосходство над Ту-95МСМ.

То есть с точки зрения боевой эффективности Ту-160 как минимум не имеет преимуществ перед Ту-95МСМ. Ведь наносить удары бомбами свободного падения, если до этого дойдет дело, оба будут в условиях отсутствия ПВО противника – рисковать такими машинами никто не станет. Хотя, имея в бомбоотсеке револьверную установку для пуска КР, они вряд ли когда-нибудь будут так использоваться – вспомним Сирию.

Теперь обратимся к экономическим показателям. Взлетный вес Ту-95МСМ – около 185 тонн, Ту-160 – более 275. Ту-160 – с изменяемой геометрией крыла, а Ту-95МСМ имеет крыло "простое". Существенно сложнее и авионика Ту-160. Поэтому стоимость его производства в два с лишним раза выше, чем Ту-95МСМ. Намного дороже обходится и работа "Белого лебедя" – только топлива он берет в полтора раза больше, нежели "Медведь". По оценкам специалистов, стоимость эксплуатации Ту-160 почти в 2,5 раза выше, чем Ту-95МСМ. Возникает вопрос: зачем возобновлять выпуск Ту-160? Может, стоит восстановить производство Ту-95МСМ? И дешевле, и эффективнее. Бесспорно, Ту-160 – более современная и совершенная машина, гордость авиапрома и ВКС. Но в условиях кризиса и сокращения военного бюджета на первое место, наверное, надо поставить эффективность и стоимость, а не престиж. Напомню, что эти самолеты созданы и приняты на вооружение в СССР, как и основа дальней авиации Ту-22М3.

Новинкой МАКС-2017 считается Су-30СМ. Однако это модернизация Су-30, совершившего первый полет еще в 1989-м. Далеко не новой представляется и гордость российской фронтовой бомбардировочной авиации Су-34. Эта машина впервые поднялась в небо в 1990-м. Спустя почти 25 лет после оснащения современной аппаратурой ее приняли на вооружение ВКС РФ.

В небе демонстрировали чудеса пилотажного искусства самолеты Т-50. На МАКСе о них говорилось как о почти состоявшемся истребителе пятого поколения. Однако эти слова звучат уже без малого десятилетие. Есть проблемы с двигателями российской разработки, способными обеспечить долговременный крейсерский сверхзвуковой полет, как и с РЛС, отвечающей требованиям такой машины.

Утверждать, что Россия получила истребитель пятого поколения, пока рано. Разработка самолета ведется с начала 90-х. В Советском Союзе его сделали бы самое позднее к концу прошлого века. Техническое задание на разработку составлялось еще при СССР. То есть по концепции этот самолет тоже советский.

Транспортную авиацию представляли хорошо знакомый с 70-х Ил-76 и его модификация Ил-76МД-90А. Последний – планер Ил-76, на котором установлены новые двигатели ПС-90А (советской разработки) и модернизированное БРЭО. Возможности существенно возросли. Однако это по-прежнему лишь модернизация (пусть и глубокая) старого доброго Ил-76.

В отличие от прошлого МАКСа из экспозиции исчезли массовые самолеты предшествующего поколения – Су-24 и Су-25, а также их модернизированные версии. Между тем было бы интересно ознакомиться с ними, оснащенными СВП-24, о которой много говорилось в связи с Сирией.

Стоит вспомнить об А-50 и его версии А-50У. Даже последняя из модернизаций этого самолета была проведена относительно давно.

Почему-то на МАКСе не появилось реальное достижение российского авиапрома – глубоко модернизированный Ил-38Н. Это прорывной для России самолет. Его новая поисково-прицельная система вывела машину в число наиболее совершенных, поставив наравне с американским "Орион" Р-3D. ППС полностью разработана в постсоветское время и может считаться чисто российским достижением.

В экспозиции была представлена "транспортная платформа" Ил-114. Этот двухмоторный самолет по ТТХ близок к Ил-38, уступая в дальности полета. Как противолодочный он вполне может стать заменой заслуженному морскому поисковику Ил-38.

Достижения вертолетостроения представляли Ми-24 и Ми-8 последних модификаций, а также Ка-52, Ми-17 и Ми-171 (эти два, как и Су-35, являются глубокой модернизацией предшественника Ми-8), уже не самые новые машины.

Таким образом, МАКС продемонстрировал: российские ВВС оснащены советской техникой, в той или мере модернизированной. Как справедливо отметил один из ведущих экспертов, в прошлом крупный военный руководитель России, МАКС – это великолепная выставка достижений советского авиапрома.

Боевых самолетов иностранных производителей в Жуковском не было.

Обиженная "гражданка"

В гражданском секторе "гвоздем" МАКС-2017 бесспорно стал МС-21. Этот региональный авиалайнер российской разработки отвечает самым высоким мировым стандартам. Правда, как говорят авиационные специалисты, в нем более 60 процентов иностранных комплектующих и технических средств. Это, конечно, достижение, если сравнивать с SSJ-100, где "иностранщины" свыше 70 процентов. Однако полноценными российскими их считать никак нельзя. А действительно отечественных машин "большого класса", таких как Ту-214, Ту-204, Ил-96-400, на поле аэродрома не было ни одной.

Между тем это вполне современные самолеты. Их модернизация позволила бы стране иметь свои гражданские лайнеры, сходные с мировыми образцами.

Судя по МАКСу, на них поставили крест. В подтверждение можно сказать: символом целенаправленного погрома нашей гражданской авиации выглядел стендик, посвященный разработанному еще в конце 90-х региональному лайнеру Ту-324. А ведь есть еще и Ту-334. Пытаясь оправдать небрежение отечественными разработками, некоторые "специалисты" высказывают мнение, что, к примеру, Ил-96-400, имея четыре двигателя, концептуально устарел, поскольку будущее за двухмоторными машинами. Пусть они попробуют убедить в этом представителей американского "Боинга" и французского "Эрбаса", выпускающих четырехмоторные "Боинг-747-8", "Аэробус-340" и -380.

Из самолетов для местных и региональных авиалиний низкой напряженности на МАКСе представили Ил-114. Созданный в прошлом веке, несмотря на многочисленные показы и рекламу, он до сего времени так и не допущен на наши маршруты. Видно, очень мешает тем, кто хочет добить российскую авиацию, по крайней мере гражданскую. Вместо этого, как известно, заключено соглашение с Китаем о совместной разработке широкофюзеляжника, проектирование которого, как официально заявлено, должно завершиться к 2025 году. Понятно, что Россия в этом проекте может участвовать главным образом технологиями мирового уровня в области гражданского самолетостроения (у нас они есть!), Китай – деньгами. Естественно предположить, что и производство этого лайнера будет развернуто в основном в КНР. И если российские инженеры и конструкторы имеют вполне достаточную квалификацию, чтобы создать в кооперации с менее искушенными иностранными партнерами современный самолет, возникает вопрос, что или кто мешает им сделать то же в России. Ведь умеем же создавать боевые машины мирового уровня. Ответ очевиден: мешает руководство российских воздушных перевозчиков, не желающее закупать отечественные самолеты, и чиновники, отвечающие за развитие авиации.

Среди новинок можно отметить двигатели ПД-14 (для МС-21) и ВК-800В, которыми должны оснащаться наши вертолеты.

Большой интерес представляют новые противорадиолокационные ракеты (ПРР) Х-58УШК, Х-58ШКЭ и Х-35УМ. Правда, это тоже основательная модернизация советской ПРР Х-58, принятой на вооружение ВС СССР еще в 1978 году, и ПКР Х-35, также советской разработки.

Беспроблемные летательные аппараты

На салоне были достаточно широко представлены БЛА военного, гражданского и двойного назначения. Спектр машин этого класса внушителен – от миниатюрных, 20–25 сантиметров в диаметре и весом чуть более килограмма, до крупных, в несколько десятков килограммов. Некоторые приняты на вооружение Российской армии. Другие применяются в интересах государственных и муниципальных структур, а также коммерческих организаций. Большая часть этой техники была разработана в инициативном порядке малыми творческими коллективами.

Чрезвычайно интересной оказалась экспозиция ЦАГИ, где посетители могли увидеть концептуальные образцы. Например, модель межконтинентального лайнера, который будет летать в стратосфере со скоростью до 8000 километров в час с использованием водородного топлива. Или перспективный транспортник, способный поднимать до 500 тонн и со скоростью до 500 километров в час (вполне достаточно для "грузовика") перевозить на расстояние 6000 километров. Интересна концепция сверхзвукового пассажирского (делового) самолета, наследника советского Ту-144 и западного "Конкорда".

Таким образом, МАКС показывает, что в России достаточный творческий потенциал, есть специалисты необходимой квалификации. Там, где им не мешают политики, ангажированное и корыстное руководство, разрабатываются самые передовые образцы техники в большом многообразии. Это видно по новинкам БЛА и малой авиации. Там же, где при принятии решений преобладают интересы иных держав, корысть отдельных чиновников и руководителей, царят застой и разложение. В целом МАКС-2017 вызвал определенную тревогу прежде всего за нашу авиапромышленность. Совершенно очевидно, что она в углубляющемся кризисе. И главная "заслуга" в таком печальном положении дел принадлежит некомпетентному, порой корыстному руководству отраслью.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 28 (692) за 26 июля 2017 года