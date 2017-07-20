Коллегия ВПК внесла в правительство предложения ценообразования по гособоронзаказу
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Олег Иванович Бочкарев
Источник: http://www.profiok.com/
Проект положения по ценообразованию на продукцию, выпускаемую по гособоронзаказу, подготовлен и внесен в правительство, сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.
"Мы завершили эту работу. Проект нормативного акта внесен в правительство", — заявил Бочкарев на выездном заседании экспертного совета профильных комитетов Госдумы на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.
Он отметил, что работа над предложениями велась по поручению президента РФ с февраля 2016 года. В ней участвовали представители Федеральной антимонопольной службы, а также крупных корпораций — ОСК, ОАК, "Ростеха".
Бочкарев также добавил, что не считает завершенной работу над совершенствованием федерального закона № 275 о государственном оборонном заказе, предусматривающем, в частности, жесткий финансовый контроль за расходованием средств, выделенных на гособоронзаказ.
"Из девяти предложенных поправок только три удалось пропустить через "колодцы бюрократии". Обязательно выйдем с новым пулом поправок", — сказал Бочкарев.
Он отметил, что сегодня некоторые нормы 275-го закона не работают. Новое положение предусматривает, в частности, минимальный порог рентабельности для компаний при выполнении гособоронзаказа в 5%. Сегодня нормы ценообразования предусматривают действие формулы "20+1".
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20.07.2017
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