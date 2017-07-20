Коллегия ВПК внесла в правительство предложения ценообразования по гособоронзаказу



Олег Иванович Бочкарев

Источник: http://www.profiok.com/ Олег Иванович БочкаревИсточник: http://www.profiok.com/

Проект положения по ценообразованию на продукцию, выпускаемую по гособоронзаказу, подготовлен и внесен в правительство, сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

"Мы завершили эту работу. Проект нормативного акта внесен в правительство", — заявил Бочкарев на выездном заседании экспертного совета профильных комитетов Госдумы на авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Он отметил, что работа над предложениями велась по поручению президента РФ с февраля 2016 года. В ней участвовали представители Федеральной антимонопольной службы, а также крупных корпораций — ОСК, ОАК, "Ростеха".

Бочкарев также добавил, что не считает завершенной работу над совершенствованием федерального закона № 275 о государственном оборонном заказе, предусматривающем, в частности, жесткий финансовый контроль за расходованием средств, выделенных на гособоронзаказ.

"Из девяти предложенных поправок только три удалось пропустить через "колодцы бюрократии". Обязательно выйдем с новым пулом поправок", — сказал Бочкарев.

Он отметил, что сегодня некоторые нормы 275-го закона не работают. Новое положение предусматривает, в частности, минимальный порог рентабельности для компаний при выполнении гособоронзаказа в 5%. Сегодня нормы ценообразования предусматривают действие формулы "20+1".