Иран показал России свои бомбы



Самолет национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов «Fursan Al Emarat»

Источник: Артем Сизов/«Газета.Ru» Самолет национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов «Fursan Al Emarat»Источник: Артем Сизов/«Газета.Ru»

Зарубежные компании представили на МАКС-2017 свои новинки

На МАКС-2017 в подмосковном Жуковском свои новейшие разработки представили несколько десятков стран мира. Иран, который участвует в подобной выставке впервые после снятия санкций и теперь нацелен на экспорт вооружений, показал свои новейшие управляемые бомбы. Турецкий ведущий производитель ракет Rokestan также дебютировал на МАКСе и заинтересован сотрудничать с Россией.

Иран

Международный авиакосмический салон МАКС-2017, проходящий в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля, стал первой подобной выставкой, в которой Иран принимает участие после снятия с него санкций в прошлом году, рассказали в иранской делегации.

"Это первая международная военная выставка за 10 или 15 лет, в которой Иран принимает участие. Раньше мы не принимали участие в подобных мероприятиях из-за санкций", - сказал собеседник "Газеты.Ru".

ООН ввела ограничительные меры против Ирана в 2007 году, запретив Тегерану экспорт любых вооружений. Под санкции попала, в частности, представленная на МАКС-2017 иранская госкомпания Defense Industries Organization (DIO), которая после отмены ограничительных мер пытается нарастить экспорт своей продукции.

Всего в МАКС-2017 принимают участие более 15 иранских компаний, представляющих как авиатехнику - вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - так и оружие. DIO представила на выставке управляемые бомбы Sadid и Qased Smart Bomb GBU-78/A. Как пояснил "Газете.Ru" представитель компании, это новейшие разработки Тегерана: бомбы были произведены в 2014-2015 годах.

Sadid - 34-килограммовая управляемая бомба диаметром 15,2 см и длиной 1,63 м. Она предназначена для уничтожения как движущихся, так и статичных целей. Бомба оснащена осколочной боеголовкой с радиусом поражения 30 см. Как заявляют в DIO, она также может быть оснащена инфракрасной или лазерной боеголовками самонаведения (ГСН), которые обеспечивают точность наведения до 2,5 м.

Qased Smart Bomb - это управляемая ракета дальнего действия типа "воздух-земля", вес которой составляет 1,1 т. Длина ракеты - 4,07 м, диаметр - 40 см, радиус поражения - 900 м. Она оснащена боеголовкой, вес которой равен весу ракеты, что обеспечивает ей высокую способность к разрушению. Ракета была разработана с использованием самых передовых технологий в мире, отмечают в DIO.

В DIO готовы поставлять свое оружие "всему миру", заявил "Газете.Ru" представитель компании. Однако, по его словам, за первые два дня МАКС-2017 DIO еще не заключила ни одного контракта. Он также отметил, что Иран уже поставляет свои новейшие разработки за рубеж, однако отказался уточнить, в какие именно страны.

Турция

Одно из крупнейших промышленных предприятий Турции и ведущий турецкий производитель крылатых ракет Rokestan в этом году участвует в авиасалоне МАКС впервые. Как рассказал "Газете.Ru" представитель Rokestan, компания не ставит перед собой цель заключить в ходе выставки какие-то сделки по экспорту своей продукции.

При этом он отметил, что компания заинтересована в сотрудничестве с Россией.

На МАКС-2017 Rokestan представила свою главную разработку - ракету SOM класса "воздух-земля", различные варианты которой сейчас находятся на вооружении турецких ВВС. Дальность ее действия составляет более 250 км.

Ракета применяется против сильнозащищенных, особо важных наземных и морских целей, а также открытых воздушных судов, средств стратегического назначения, центров оперативного управления и военных кораблей. Кроме того, ракета способна поражать неплановые цели, выбирать цели во время полета, а также перенацеливаться в ходе него, рассказали в компании.

Помимо ракеты SOM турецкая компания также демонстрирует на выставке комплект лазерного наведения TEBER. В Rokestan отмечают, что он "недорогой". TEBER крепится к бомбам общего назначения, превращая их в "высокоточное интеллектуальное оружие", которое использует инерциальную навигационную систему, глобальную навигационную спутниковую систему и ГСН.

Дополнительная лазерная ГСН спереди обеспечивает точное попадание в движущиеся и морские цели, даже если они маневрируют на высоких скоростях. Задняя часть TEBER также способна идентифицировать бомбы, на которые установлено такое устройство.

Rokestan также показала свою малогабаритную управляемую авиационную бомбу Smart Micro Munition. Она предназначена для использования с БПЛА любых классов, а также других летательных аппаратов в тех случаях, когда наиболее важным требованием для выполнения задачи является минимальная боевая нагрузка. Длина бомбы составляет 1 м, масса - 22 кг, максимальная дальность полета - 8 км (дальность зависит от высоты запуска).

Из российских самолетов авиационное вооружение Rokestan может использоваться на Су-30, Су-35, а также истребителях "МиГ", пояснил "Газете.Ru" представитель турецкой компании.

Китай

Китайская делегация представила на МАКС-2017 одну из своих самых передовых разработок - ударный беспилотник Wing Loong I. Его разработала китайская государственная авиационно-промышленная корпорация AVIC. Его модернизированную версию - Wing Loong II - китайцы представили в июне на 52-м Международном авиакосмическом салоне "Ле Бурже" в Париже.

Wing Loоng I Китай производит с 2009 года. Его модернизированная версия совершила свой первый полет в феврале 2017 года. Пекин экспортирует ударные беспилотники этого типа в ряд стран, в том числе ОАЭ, Пакистан, Египет, Саудовскую Аравию (Эр-Рияд использовал китайские беспилотники во время операции в Йемене), а также партнер России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Казахстан.

У России нет аналогов беспилотнику Wing Loong, рассказал "Газете.Ru" член Общественной палаты при российском Минобороны и директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. "Мы сильно отстали", - отметил он.

19 июля на МАКС-2017 был представлен российский тяжелый беспилотник "Орион", разработанный компанией "Кронштадт Технологии".

"Представляли его гражданскую версию для мониторинга пространства, но они работают еще над военной. Дело в том, что изначально этот беспилотник делали по заказу военных. Они уже подвесили под него 100-килограммовую старую бомбу ФАБ-100 и два маленьких управляемых боеприпаса по 50 кг. Но даже если он будет успешно сделан, это все-таки будет беспилотник меньшего класса", - объяснил Пухов.

Член Общественной палаты при Минобороны настаивает на том, чтобы Россия закупила у Китая партию ударных беспилотников, заявил он "Газете.Ru".

"Уже есть несколько стран, которые их купили и очень довольны. Одна из них - наш союзник по ОДКБ Казахстан. Китай поставляет эти беспилотники в Нигерию и Саудовскую Аравию, причем обе страны успешно используют их против террористов", - сказал эксперт.

По мнению Пухова, покупка Россией пробной партии беспилотников для тестовых испытаний укрепит отношения между Москвой и Пекином. "Китай активно закупает вооружения у России. Недавно купили партию самолетов Су-35, до это - [системы ПВО] С-400. Закупка ограниченной партии вооружений из Китая сделает наше сотрудничество более сбалансированным", - считает он.

"У нас нет ударного беспилотника. У нас есть какие-то подделки. Берут коммерческий беспилотник, прикручивают к нему гранату. Если мы купим у китайцев Wing Loong, мы должны провести у себя испытания. Если выяснится, что он работает в наших условиях, то почему нам его не купить?" - отметил директор ЦАСТ.

Амалия Затари