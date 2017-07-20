Россия поставила целью обеспечить ВМФ второе место в мире



Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия не допустит значительного превосходства военно-морских сил других стран над ВМФ, говорится в тексте Основ государственной политики в области военно-морской деятельности.

Россия будет стремиться к тому, чтобы ее флот закрепился на втором месте в мире по боевым возможностям, отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Основу вооружения ВМФ до 2025 года составят высокоточные ракеты большой дальности. После 2025 года на вооружение будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты.

"Только наличие сильного Военно-морского флота обеспечит Российской Федерации лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке, позволит ей эффективно реализовывать и защищать свои национальные интересы", - говорится в Основах госполитики.

В документе указаны также существующие и новые опасности для национальной безопасности России в Мировом океане. Среди основных угроз - "территориальные претензии иностранных государств", которые касаются приморских территорий и прилегающих к ним акваторий.

Указ об Основах госполитики в области военно-морской деятельности в четверг подписал президент Владимир Путин. Этот документ определяет цели, задачи и приоритеты политики России в соответствующей области до 2030 года. Обеспечивать его реализацию поручено правительству.

Указ вступает в силу со дня подписания - 20 июля 2017 года.