Россия поставила целью обеспечить ВМФ второе место в мире
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Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия не допустит значительного превосходства военно-морских сил других стран над ВМФ, говорится в тексте Основ государственной политики в области военно-морской деятельности.
Россия будет стремиться к тому, чтобы ее флот закрепился на втором месте в мире по боевым возможностям, отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Основу вооружения ВМФ до 2025 года составят высокоточные ракеты большой дальности. После 2025 года на вооружение будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты.
"Только наличие сильного Военно-морского флота обеспечит Российской Федерации лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке, позволит ей эффективно реализовывать и защищать свои национальные интересы", - говорится в Основах госполитики.
В документе указаны также существующие и новые опасности для национальной безопасности России в Мировом океане. Среди основных угроз - "территориальные претензии иностранных государств", которые касаются приморских территорий и прилегающих к ним акваторий.
Указ об Основах госполитики в области военно-морской деятельности в четверг подписал президент Владимир Путин. Этот документ определяет цели, задачи и приоритеты политики России в соответствующей области до 2030 года. Обеспечивать его реализацию поручено правительству.
Указ вступает в силу со дня подписания - 20 июля 2017 года.
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20.07.2017
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