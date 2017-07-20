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До конца 2017 года ВВС России получат три новых вида оружия

21.07.2017 Lenta.ru 253 0
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Российская модульная ракета класса «воздух-поверхность» малой дальности Х-38М Источник: http://bastion-karpenko.narod.ru/

До конца 2017 года ВВС России получат три новых вида средств поражения, разрабатываемых корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". В частности, КТРВ передаст военным новую управляемую авиабомбу КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения, ракету Х-38 с тепловой ГСН и управляемую авиабомбу "Гром-2". Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов на авиасалоне МАКС-2017.

"Сегодня на выставке нами представлена авиабомба КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения. Мы первыми в нашей стране осваиваем эти технологии. Рассчитываем, что до конца года завершим работы по этому изделию. Это очень важно, потому что мы стремимся к тому, чтобы цель была поражена дифференцированно, с минимальным ущербом для гражданского населения", — сказал Обносов.

Кроме того, до конца 2017 года КТРВ завершит работы над тактической ракетой Х-38 с тепловизионной головкой самонаведения и семейством управлемых боеприпасов "Гром". Как отметил руководитель КТРВ, в настоящее время используется вариант Х-38 с лазерной ГСН, в дальнейшем планируется также создание варианта с радиолокационной системой наведения.

Семейство боеприпасов "Гром", впервые представленное на МАКС-2015, так же создано на базе многоцелевой управляемой ракеты Х-38. "Гром-1" представляет собой ракету, "Гром-2" — планирующую управляемую бомбу, у которой вместо ракетного двигателя установлена дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. Стартовая масса обоих боеприпасов — 522 килограмма, боевая часть "Гром-1" весит около 250 килограммов, у "Гром-2" — около 380 килограммов. Система наведения — инерциальная со спутниковой коррекцией траектории. Разработаны также экспортные версии боеприпасов: "Гром-Э1" и "Гром-Э2" соответственно.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис

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