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Зенитные ракеты для перспективных систем "Полимент-Редут" и "Витязь" будут унифицированы - концерн ВКО "Алмаз-Антей"

21.07.2017 Интерфакс-АВН 279 0
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Самоходная пусковая установка 50П6Е ЗРС С-350Е "Витязь"
Фото: Самоходная пусковая установка 50П6Е ЗРС С-350Е "Витязь"
Источник: http://otvaga2004.ru/

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Полимент-Редут" для кораблей ВМФ России и зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" будут использовать три типа одинаковых ракет, сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО (воздушно-космической обороны) "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"ЗРК "Полимент-Редут" предусматривает наличие трех типов ракет: малой, средней и промежуточной дальности, которые сейчас проходят успешные испытания. Эти ракеты являются ракетами нового поколения с очень высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов. Эти ракеты унифицированы с ЗРС С-350 "Витязь", - сказал В.Дзиркалн журналистам в четверг на проходящем в подмосковном Жуковском авиасалоне МАКС-2017.

По его словам, "на сегодняшний день полномасштабный ЗРК "Полимент-Редут" развернут на головном фрегате ВМФ "Адмирал Горшков".

"Также имеются несколько корветов с пусковыми установками, локационными средствами и системами управления из состава этого морского комплекса", - сказал он.

Ранее сообщалось, что все ракеты нового поколения создаются с активными головками самонаведения, с инерциальными системами управления и обладают очень высокими маневренными характеристикам для поражения всего спектра атакующих объектов.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
22350

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