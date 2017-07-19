SpaceX: ступень Falcon сможет повторно летать через сутки
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Запуск ракеты Falcon 9
Источник: © EPA/SPACEX
Компания SpaceX сообщила о планах сократить время между пусками первой ступени ракеты Falcon до суток.
«В следующем году Falcon 9 совершит повторный полет в течение 24 часов», — заявил глава компании Илон Маск в ходе выступления на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС).
Как рассказал Маск, в идеале ступени не должна требоваться замена отдельных деталей, как это происходит сейчас, должно быть достаточно просто осмотра инспекторами. По словам Маска, возвращаемой ступени не должна даже требоваться покраска.
Маск также сообщил, что намерен в будущем добиться возвращаемого принципа работы и второй ступени ракеты Falcon.
Егор Кучер
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19.07.2017
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