"Ростех" ускоряет переориентацию на гражданский сектор (Les Echos, Франция)



Беспилотный летательный аппарат Zala

Источник: © пресс-служба концерна "Калашников" Беспилотный летательный аппарат ZalaИсточник: © пресс-служба концерна "Калашников"

Госкорпорация "Ростех" намеревается довести до 50% долю гражданского производства в своей деятельности до 2025 года. В настоящий момент она объединяет в себе две трети российской оборонной промышленности.

Огромная оборонная корпорация "Ростех" намеревается ускорить переориентацию на гражданский сектор. Холдинг был сформирован в 2007 году Кремлем для объединения постсоветского ВПК, а с начала украинского кризиса в 2014 году находится под действием западных санкций: США и Европейский Союз ввели их в отношении его гендиректора Сергея Чемезова, который входит в окружение Владимира Путина.

"Разумеется, санкции навредили нам и помешали нормально работать. Тем не менее они дали нам новый стимул в активизации промышленного аппарата и поиске новых партнеров", - утверждает Василий Бровко, молодой директор, которому Сергей Чемезов поручил координацию официально объявленного полгода назад нового приоритета компании: расширение гражданского направления деятельности и сокращение доли военного производства в доходах с нынешних 75% до 50% к 2025 году. "Это очень смелый план, - признает Василий Бровко. - Это означает ежегодное увеличение наших доходов в рублях на 17%. И удвоение доли гражданского сектора в нашей деятельности". Ростех владеет 700 заводами по всей стране с 900 тысячами сотрудников. На корпорацию приходится две трети всей российской оборонной промышленности с оборотом 1,266 триллиона рублей в 2016 году.

Диверсификация "Калашникова"

Поворот в сторону гражданского сектора не назвать по-настоящему новым решением. Одно из самых известных предприятий в составе холдинга, концерн "Калашников", уже занялось развитием других брендов, в том числе в сфере спортивного и охотничьего оружия, а также одежды, ножей и различных аксессуаров. В 2013 году государство уступило 49% капитала частным инвесторам, а в настоящий момент намеревается сократить свою долю до 25%.

В "Вертолетах России" в свою очередь разрабатывают новые пассажирские проекты вроде вертолета Ка-62 с двигателем от Safran. После неудачного выхода на биржу в 2011 году компания намеревается уступить четверть капитала Российскому фонду прямых инвестиций, который выступает партнером арабских фондов. Корпорации также принадлежит треть альянса с Renault-Nissan, который владеет "АвтоВАЗом".

Для ускорения переориентации на гражданский сектор "Ростех" создал новую компанию "Конверсия" совместно со Внешэкономбанком, который сам находится под действием санкций. Приоритетом для нее являете передача технологий. "Наши компьютерные специалисты одни из лучших в мире! Мы можем экспортировать наши ноу-хау", - уверен Егор Иванов, директор нового дочернего предприятия "Русинформэкспорт", которое нацелено на сферу "умных городов", от указателей на улицах до контроля за городским движением. Еще один новый рынок для корпорации.

Бенжамен Кенель (Benjamin Qunelle)