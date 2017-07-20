Кукурузник из будущего



Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017

Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net Опытный образец цельнокомпозитного самолёта ТВС-2ДТС (регистрационный номер RA-2847G) разработки ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» в окраске. Новосибирск, 15.07.2017Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

Открытие Международного авиакосмического салона порадовало программой, гостями и перспективами

Президент страны попадает на самый посещаемый в мире авиасалон несколько иным путем, нежели основная масса участников и зрителей, а жаль. Приехал бы Владимир Владимирович автобусом-шаттлом от платформы "Отдых", так сразу бы увидел завораживающее зрелище – кукурузник XXI века. Зализанные формы, никаких расчалок, углепластиковый фюзеляж... Ан-2, производившийся огромными сериями в разных модификациях, без труда угадывается в самолете, созданном в Сибирском НИИ авиации имени Чаплыгина. Но это совсем другая машина. Новая.

Точнее – новейшая. Не успев даже толком закончить заводских испытаний, она без посадок перелетела из Новосибирска в Жуковский, одолев без малого три тысячи километров и будучи готовой принять участие в показательных полетах. А у Ан-второго и тысяча была беспосадочным пределом... Так что "наследничек", на борту которого написано "Легенда", а в документах ТВС-2ДТС, имеет все шансы стать палочкой-выручалочкой для решения транспортных проблем на необъятных российских просторах. Осталось найти производителя, готового освоить передовые технологии, и получить государственную поддержку. В принципе, хватило бы и просто хорошего инвестора, но пока государство не может обеспечить "длинных денег", придется ему самому решать подобные вопросы. Самолет – загляденье, при этом он, как и его дедушка, может без проблем выпускаться в разных модификациях, в том числе и в гидроварианте, на поплавках вместо шасси. Но в ОАК посчитали, что президент в первую очередь должен увидеть другие машины.

К слову, президентский Ил-96 тоже был на авиасалоне, и он тоже ждет-не дождется возвращения в серию. И это странно – его-то Путин чуть ли не ежедневно видит. Да, аэробус А-350, стоявший неподалеку от президентского борта и символизировавший собой провал санкционной политики, покупать, видимо, приятнее. И, как легко догадаться, выгоднее – если не стране в целом, то отдельным ее гражданам. Пока же в присутствии Путина был подписан контракт на поставку "Аэрофлоту" еще двадцати самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), что не может не радовать. А вот МС-21 к авиасалону не поспел, его в Жуковском (а будут с ним работать летчики из КБ Яковлева) дождутся, как пообещали президенту в корпорации "Иркут", где-то в октябре.

Но в любом случае факт, что первое лицо страны традиционно открывает МАКС, символичен – значит, российскому авиапрому еще можно на что-то надеяться. Авиация, как сказал президент, "это значимая часть нашей общей культуры и предмет общенациональной гордости. И по праву, как и величайшие достижения таких выдающихся конструкторов, как Королев, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин. И наша сегодняшняя задача — продолжать заложенные ими традиции".

Только вот "Легенда" из Новосибирска куда ближе к нашим авиационным традициям, нежели технологии создания "Суперджета" и МС-21, хотя если есть возможность развиваться разными путями, надо этим пользоваться. Другое дело, что реализация самых красивых и многообещающих планов опять упрется в недостаток средств.

Летная программа первого дня МАКС-2017 была компактной, но насыщенной. Очень эффектно выступил "Суперджет", вначале сымитировав уход на второй круг, а потом сделав этот круг фактически не покидая летного поля – чуть набрал высоту и из крутого виража сразу же пошел на посадку, выровнявшись буквально за секунду до того, как шасси коснулось бетонки. Пассажирам такое вряд ли бы понравилось, но со стороны смотрелось потрясающе. Прямо перед публикой эффектно "отбомбился" водой противопожарный Бе-200, а парный пилотаж Т-50 с имитацией маневренного воздушного боя был публично показан впервые. Чему стали свидетелями 18 тысяч человек – именно столько посетителей ГУВД насчитало в первый день. В пятницу, субботу и воскресенье народу будет в разы больше. Если погода не помешает.

Фоторепортаж

Алексей Песков