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Bloomberg: Госдеп ликвидирует отдел по кибербезопасности

21.07.2017 ТАСС 105 0
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Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Дела так называемого аппарата координатора по вопросам, относящимся к киберпространству, перейдут в ведение другого отдела ведомства, занимающегося экономическими и бизнес-вопросами

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США намерен закрыть отдел, занимающийся координацией вопросов кибербезопасности с другими государствами. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, так называемый аппарат координатора по вопросам, относящимся к киберпространству, который был создан в структуре внешнеполитического ведомства при администрации экс-президента США Барака Обамы в 2011 году, будет расформирован. Все его дела перейдут в ведение другого отдела в Госдепартаменте, занимающегося экономическими и бизнес-вопросами, отмечает Bloomberg.

Ранее СМИ сообщали, что нынешний координатор Госдепартамента по вопросам, относящимся к киберпространству, Кристофер Пейнтер, занимавший данную должность шесть лет, вскоре покинет свой пост. Должность, по сведениям Bloomberg, сохранится, однако такой координатор не будет в дальнейшем отчитываться напрямую госсекретарю, как это было ранее.

Как отмечается, изменения будут проведены в рамках готовящихся масштабных преобразований в структуре Госдепартамента и сокращения расходов на деятельность этого ведомства.

Выработанный администрацией президента США Дональда Трампа бюджет на будущий финансовый год предусматривает, в частности, сокращение ассигнований на внешнеполитическую деятельность на 28% и увеличение расходов на оборону на 10%. В рамках этих планов намечается примерно на 9% (около 2,3 тыс. человек) сократить число сотрудников Госдепартамента. Кроме того, нынешнее американское правительство хочет радикальным образом урезать программы оказания иностранной помощи. Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявлял, что рассчитывает начать реорганизацию вверенного ему ведомства к концу текущего года.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
Кибербезопасность

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