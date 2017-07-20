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Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию

21.07.2017 ТАСС 304 0
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Воронеж
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Станция будет построена на высоте более 400 метров над уровнем моря

ТАСС, 20 июля. Аналог радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж" с применением современных технологий построят в Мурманской области к 2019 году. РЛС станет самой мощной в России, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе концерна "РТИ".

"Создание станции планируется завершить к 2019 году. Новая РЛС будет работать под Мурманском. Она будет мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов. РЛС будет построена на возвышенности [на высоте более 400 метров над уровнем моря]", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "эта станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками". "РЛС обеспечит радиолокационный контроль основных ракетоопасных направлений и воздушно-космического пространства над Арктикой", - уточнили в пресс-службе.

Концерн "РТИ" выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны. "Воронеж" - радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, работающая в различных диапазонах радиоволн. Эти РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СПРН

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