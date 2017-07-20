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«Вертолеты России» и ГТЛК заключили соглашение о поставке 30 вертолетов

21.07.2017 АО «Вертолеты России» 247 0
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Ми-8МТВ-1
Ми-8МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2017 заключили соглашение о поставке в 2018 году 30 вертолетов.


Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.


В соответствии с подписанным соглашением, в 2018 году ГТЛК будут поставлены двенадцать вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также шести Ми-8МТВ-1 и двенадцати вертолетов Ансат, производимых на Казанском вертолетном заводе.


Кроме того, соглашением предусмотрено оказание сторонами взаимной консультативной, экспертной, организационно-методической и информационной поддержки.

«Вместе с ГТЛК мы прикладываем все усилия для обновления и расширения вертолетного парка Российской Федерации. По подписанному сегодня соглашению мы поставим новейшую вертолетную технику, которая будет эксплуатироваться по всей стране, повышая транспортную доступность отдаленных регионов», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.


«Сегодня мы подписали соглашение, которое запускает второй этап программы лизинга вертолетов отечественного производства. Решение Правительства о выделении средств на пролонгацию программы говорит о ее эффективности и востребованности вертолетов Ми-8 и Ансат. Дополнительные 30 вертолетов также пойдут на обеспечение санитарной авиации», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Ростех
У-УАЗ

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