«Вертолеты России» и ГТЛК заключили соглашение о поставке 30 вертолетов



Ми-8МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Ми-8МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2017 заключили соглашение о поставке в 2018 году 30 вертолетов.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

В соответствии с подписанным соглашением, в 2018 году ГТЛК будут поставлены двенадцать вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также шести Ми-8МТВ-1 и двенадцати вертолетов Ансат, производимых на Казанском вертолетном заводе.

Кроме того, соглашением предусмотрено оказание сторонами взаимной консультативной, экспертной, организационно-методической и информационной поддержки.

«Вместе с ГТЛК мы прикладываем все усилия для обновления и расширения вертолетного парка Российской Федерации. По подписанному сегодня соглашению мы поставим новейшую вертолетную технику, которая будет эксплуатироваться по всей стране, повышая транспортную доступность отдаленных регионов», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.

«Сегодня мы подписали соглашение, которое запускает второй этап программы лизинга вертолетов отечественного производства. Решение Правительства о выделении средств на пролонгацию программы говорит о ее эффективности и востребованности вертолетов Ми-8 и Ансат. Дополнительные 30 вертолетов также пойдут на обеспечение санитарной авиации», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.