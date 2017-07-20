Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМС Индии начали тендер по закупке шести подводных лодок по проекту P-75(I)

21.07.2017 ЦАМТО 215 0
0
Понравилась новость?
 0
Soryu_class
Японская неатомная ПЛ класса Soruy. Источник: warisboring.com

ЦАМТО, 20 июля. Военно-морские силы Индии направили шести ведущим мировым компаниям "запрос об информации" (RFI) в рамках программы закупки шести перспективных подводных лодок по проекту P-75(I) стоимостью около 8,3 млрд. евро.

Как сообщает издание The Hindu, короткий список претендентов, скорее всего, будет объявлен только в конце следующего года.

Издание отмечает, что запрос впервые направлен японским Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries с НАПЛ "Сорю". Помимо Японии, запрос также направлен компаниям из Испании (Navantia), Франции (Naval Group, ранее DCNS), Германии (ThyssenKrupp Marine Systems), России ("Рособоронэкспорт"/"Рубин") и Швеции (Saab). В тексте RFI подробно описаны технические требования к НАПЛ проекта P-75(I).

Как отмечает Hindu, с выпуском "запроса о предложениях" проект P-75(I) выходит на новый этап. Производители в ответе на запрос должны будут представить предложения по строительству шести подводных лодок с партнером в Индии. При этом фактическая передача технологий станет решающим фактором для победы в тендере.

По словам источника Hindu, хотя основным параметром по важности в запросе является наличие воздухонезависимой силовой установки (Air Independent Propulsion System – AIP), другими, не менее значимыми по важности характеристиками, названы: автономность, скрытность, способность противостоять надводным и противолодочным средствам поражения, а также возможность нанесения ракетных ударов по наземным целям. Среди прочего, производителям предложено представить данные о предлагаемом типе торпедного аппарата, который должен обеспечивать возможность использования тяжелых торпед, ракет и другого вооружения.

Как уже сообщал ЦАМТО, после строительства по лицензии партии из шести подводных лодок проекта "Скорпен" Военно-морские силы Индии с прошлого года намеревались реализовать опцион на приобретение еще четырех НАПЛ данного типа. Такое решение могло быть принято в связи с задержкой начала тендера по закупке шести НАПЛ по проекту P-75(I). Теперь очевидно, что, скорее всего, строительство серии НАПЛ "Скорпен" по опциону продолжено не будет, а несколько лет откладывавшийся тендер по проекту P-75(I) наконец-то начался.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Испания
Россия
Франция
Швеция
Япония
Компании
DCNS
Kawasaki
MHI
Navantia
SAAB
ThyssenKrupp
РОЭ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:20
  • 62
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 21.07 09:56
  • 191
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 21.07 09:55
  • 16121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 09:53
  • 217
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.07 09:39
  • 3
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
  • 21.07 09:33
  • 2
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 21.07 09:12
  • 1
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
  • 21.07 08:17
  • 5
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
  • 21.07 07:25
  • 5
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 21.07 05:43
  • 3
Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе
  • 21.07 04:54
  • 2
Иран показал России свои бомбы
  • 21.07 03:52
  • 62
На пороге - 258 МиГ-35
  • 21.07 02:38
  • 6
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 21.07 01:15
  • 1
Т-72. Эволюция броневой защиты башни
  • 20.07 23:44
  • 2
NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"
другие обсуждаемые темы