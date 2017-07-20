ВМС Индии начали тендер по закупке шести подводных лодок по проекту P-75(I)
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Японская неатомная ПЛ класса Soruy. Источник: warisboring.com
ЦАМТО, 20 июля. Военно-морские силы Индии направили шести ведущим мировым компаниям "запрос об информации" (RFI) в рамках программы закупки шести перспективных подводных лодок по проекту P-75(I) стоимостью около 8,3 млрд. евро.
Как сообщает издание The Hindu, короткий список претендентов, скорее всего, будет объявлен только в конце следующего года.
Издание отмечает, что запрос впервые направлен японским Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries с НАПЛ "Сорю". Помимо Японии, запрос также направлен компаниям из Испании (Navantia), Франции (Naval Group, ранее DCNS), Германии (ThyssenKrupp Marine Systems), России ("Рособоронэкспорт"/"Рубин") и Швеции (Saab). В тексте RFI подробно описаны технические требования к НАПЛ проекта P-75(I).
Как отмечает Hindu, с выпуском "запроса о предложениях" проект P-75(I) выходит на новый этап. Производители в ответе на запрос должны будут представить предложения по строительству шести подводных лодок с партнером в Индии. При этом фактическая передача технологий станет решающим фактором для победы в тендере.
По словам источника Hindu, хотя основным параметром по важности в запросе является наличие воздухонезависимой силовой установки (Air Independent Propulsion System – AIP), другими, не менее значимыми по важности характеристиками, названы: автономность, скрытность, способность противостоять надводным и противолодочным средствам поражения, а также возможность нанесения ракетных ударов по наземным целям. Среди прочего, производителям предложено представить данные о предлагаемом типе торпедного аппарата, который должен обеспечивать возможность использования тяжелых торпед, ракет и другого вооружения.
Как уже сообщал ЦАМТО, после строительства по лицензии партии из шести подводных лодок проекта "Скорпен" Военно-морские силы Индии с прошлого года намеревались реализовать опцион на приобретение еще четырех НАПЛ данного типа. Такое решение могло быть принято в связи с задержкой начала тендера по закупке шести НАПЛ по проекту P-75(I). Теперь очевидно, что, скорее всего, строительство серии НАПЛ "Скорпен" по опциону продолжено не будет, а несколько лет откладывавшийся тендер по проекту P-75(I) наконец-то начался.
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20.07.2017
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