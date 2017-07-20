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ВМС США приняли на вооружение 63-й эсминец класса "Арли Берк"

21.07.2017 ЦАМТО 137 0
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Эсминец DDG-113
Эсминец DDG-113 ВМС США
Источник: navy.mil

ЦАМТО, 20 июля. В ходе церемонии, состоявшейся 15 июля на военно-морской базе "Перл-Харбор" (шт.Гавайи), в боевой состав ВМС США официально вошел новый эскадренный миноносец УРО DDG-113 "Джон Финн" класса "Арли Берк".

Церемонии закладки киля (DDG-113) "Джон Финн" состоялась на предприятии компании Huntington Ingalls Industries 4 ноября 2013 года. Спуск корабля на воду прошел 28 марта 2015 года, приемочные испытания начались в сентябре и завершились в ноябре 2016 года. 7 декабря 2016 года, в 75-ю годовщину атаки ВМС Японии на Перл-Харбор, эсминец был передан ВМС США

Корабль является 63-м эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" (DDG-51) и 29-м, построенным подразделением Ingalls Shipbuilding. Все 28 ранее построенных на этой верфи кораблей переданы ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной мощи. Корабль может наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, осуществлять борьбу с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи противовоздушной/противоракетной обороны.

В настоящее время в стадии строительства на предприятии Ingalls Shipbuilding находятся еще пять кораблей серии: "Ральф Джонсон" (DDG-114), "Пол Игнасиус" (DDG-117), "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121) и "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123).
20.07.2017
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Страны
США
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Ingalls

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