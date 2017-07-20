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Завершен ремонт и модернизация корабля "Карелия" для ТОФ

21.07.2017 ЦАМТО 186 0
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K-18-kareliya
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-18 Карелия Источник: http://ship.bsu.by/

ЦАМТО, 20 июля. Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке завершил комплексный ремонт и модернизацию среднего разведывательного корабля "Карелия" и, как запланировано, 20 июля передаст судно ТОФ, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение предприятия.

Уточняется, что был произведен комплекс работ по восстановлению технической готовности корабля, а также успешно выполнена программа ходовых испытаний судна.

"На выходе в море проверены главная энергетическая установка корабля, основные узлы и механизмы, навигационное оборудование и средства связи. Благодаря усилиям дальзаводцев корабль возвращен в боевой состав Тихоокеанского флота с продлением межремонтных сроков на 5 лет", – отметили на предприятии.
20.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Дальзавод
Проекты
ТОФ

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