Россия пока не планирует полный переход к беспилотной военной авиации
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Истребитель Т-50. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Шестое поколение российской военной авиации будет как пилотируемым, так и беспилотным, заявил журналистам в четверг генеральный конструктор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Коротков.
Сегодня в России разрабатывается истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50), поставки в войска планируются на 2019 год.
"Есть задачи, которые можно решить без участия человека, а есть те, решение которых, наоборот, без пилота решить невозможно. Думаю, что шестое поколение будет все-таки как пилотный и беспилотным", - сказал Коротков.
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20.07.2017
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