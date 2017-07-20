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Россия пока не планирует полный переход к беспилотной военной авиации

21.07.2017 РИА Новости 152 0
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Истребитель Т-50. Архивное фото
Истребитель Т-50. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Шестое поколение российской военной авиации будет как пилотируемым, так и беспилотным, заявил журналистам в четверг генеральный конструктор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Коротков.

Сегодня в России разрабатывается истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50), поставки в войска планируются на 2019 год.

"Есть задачи, которые можно решить без участия человека, а есть те, решение которых, наоборот, без пилота решить невозможно. Думаю, что шестое поколение будет все-таки как пилотный и беспилотным", - сказал Коротков.
20.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
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ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения

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