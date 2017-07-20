Россия пока не планирует полный переход к беспилотной военной авиации



Истребитель Т-50. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Истребитель Т-50. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Шестое поколение российской военной авиации будет как пилотируемым, так и беспилотным, заявил журналистам в четверг генеральный конструктор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Коротков.

Сегодня в России разрабатывается истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50), поставки в войска планируются на 2019 год.

"Есть задачи, которые можно решить без участия человека, а есть те, решение которых, наоборот, без пилота решить невозможно. Думаю, что шестое поколение будет все-таки как пилотный и беспилотным", - сказал Коротков.