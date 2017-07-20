Мотострелки ВВО на Сахалине уничтожили десант условного противника



Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа на Сахалине в рамках внезапной проверки боевой готовности уничтожили тактический воздушный десант условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе практической части мероприятия боевой подготовки военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в заданный район, где выполнили нормативы по занятию обороны и организации охраны важных объектов Минобороны России. Помимо этого, военнослужащие вступили в учебный бой и уничтожили тактический воздушный десант условного противника", - говорится в сообщении.

В учении задействовали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт" и минометы.