Мотострелки ВВО на Сахалине уничтожили десант условного противника
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Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Мотострелковые подразделения Восточного военного округа на Сахалине в рамках внезапной проверки боевой готовности уничтожили тактический воздушный десант условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.
"В ходе практической части мероприятия боевой подготовки военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в заданный район, где выполнили нормативы по занятию обороны и организации охраны важных объектов Минобороны России. Помимо этого, военнослужащие вступили в учебный бой и уничтожили тактический воздушный десант условного противника", - говорится в сообщении.
В учении задействовали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт" и минометы.
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20.07.2017
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