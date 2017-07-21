

Основные боевые танки Т-72

Источник: фото через Defence Technology. Основные боевые танки Т-72Источник: фото через Defence Technology.

Т-72 - советский танк второго поколения (second-generation), поступивший в серийное производство с 1971 года, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Defence Technology. (16 июля).

Танк был выпущен в количестве почти 20 тыс единиц и широко экспортировался (более 40 стран). Источник приводит данные по броневой защите Т-72.

Броневая защита танка усиливалась с каждой новой модернизацией. Танк оригинальной конструкции Т-72 "Урал" поступил на вооружение в 1973 года. Башня выполнена из обычной монолитной стальной брони HHS (быстрорежущая сталь - сталь для изготовления режущих инструментов, обычно маркируется аббревиатурой HSS (High Speed Steel) - прим. ВП), максимальная толщина 280 мм (11 дюймов). Затем была создана новая многослойная броня толщиной 205 мм (8,1 дюймов) - сталь HHS (80 мм), двойной слой слоистого материала (105 мм) и сталь RHA (30 мм - Rolled homogeneous armour (RHA) - прокатанная однородная броня из одной стальной композиции, горячекатаной, для улучшения ее характеристик материала - прим. ВП). При наклоне эта броня достигает толщины 500-600 мм (20-24 дюйма).

В 1977 году броня вновь была модернизирована. В лобовой части башни была добавлена вставка, заполненная керамическими прутками из кварца ("kwartz"). В настоящее время эта броня состоит из 60 мм стали HSS, текстолита толщиной 60 мм и стали RHA в 50 мм. Танк с такой броней известен как Т-72 "Урал-1".

Следующее обновление брони было выполнено в 1976 году, в производстве в 1979-85 годах (Т-72А, или объект 176) и в 1985 году (Т-72Б, или объект 184). По данным инженера, майора Джеймса М. Урфорда (James M. Warford), танки после Т-72М и Г имели литую башню, которая включала полость, заполненную кварцем или песком (плавленый силикат). По данным Стивена Дж. Залога (Steven J. Zaloga), с 1978 года танки Т-72 (объект 172 СБ-4, серия с 1977 года) имели новую башню с композитной броней из керамических стержней.

Т-72А получил башню с более толстой, но почти вертикальной лобовой броней. Из-за такой формы этот тип башни в армии США был назван "Долли Партон" (Dolly Parton - Долли Ребекка Партон (англ. Dolly Rebecca Parton, род. 19 января 1946 года, Севьервилл, Теннесси, США) — американская кантри-певица и киноактриса. При чем здесь певица, или имеется в виду что-то другое, надо разбираться отдельно. - прим. ВП), в составе брони имелся новый керамический наполнитель и боковые юбки.

Т-72М был аналогичен базовой модели Т-72А с монолитной стальной башней. Модернизированный Т-72М1 был уже ближе к Т-72А. Несколько моделей танка оснащались взрывной реактивной броней ( explosive reactive armour - ERA), которая увеличивала защиту от кумулятивного оружия.

Поздняя модель Т-72Б имела улучшенную броневую защиту (Super-Dolly Parton), наиболее толстой и эффективной среди советских танков.