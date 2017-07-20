Чемезов о программе FGFA
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Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов высказал свое мнение насчет хода переговоров по заключению контракта по совместной российско-индийской программе истребителя пятого поколения FGFA, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Defence Research Advancements - INDRA Networks (19 июля).
Как известно, первый этап (эскизное проектирование) FGFA было завершено еще в 2015 году (Индия заплатила за это удовольствие 295 млн долл США). Российские СМИ сообщали, что "уже есть документация и понимание объемов следущего этапа проектирования" (12 января 2015, Лента.ру). Второй этап (по определению Чемезова) это выход на полномасштабный контракт по разработке и производству самолета (как сообщали индийские СМИ, этот этап потребует от обеих стран по 4 млрд долл США - ранее говорили о 8 млрд). Наблюдатели полагали, что этот контракт будет подписан в ходе июньского визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, но эти ожидания не оправдались.
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20.07.2017
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