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Чемезов о программе FGFA

21.07.2017 Военный паритет 244 0
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Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов высказал свое мнение насчет хода переговоров по заключению контракта по совместной российско-индийской программе истребителя пятого поколения FGFA, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Defence Research Advancements - INDRA Networks (19 июля).

Как известно, первый этап (эскизное проектирование) FGFA было завершено еще в 2015 году (Индия заплатила за это удовольствие 295 млн долл США). Российские СМИ сообщали, что "уже есть документация и понимание объемов следущего этапа проектирования" (12 января 2015, Лента.ру). Второй этап (по определению Чемезова) это выход на полномасштабный контракт по разработке и производству самолета (как сообщали индийские СМИ, этот этап потребует от обеих стран по 4 млрд долл США - ранее говорили о 8 млрд). Наблюдатели полагали, что этот контракт будет подписан в ходе июньского визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, но эти ожидания не оправдались.
20.07.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
FGFA
Компании
Indra
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения

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