Группировка спутников дистанционного зондирования России вытеснила зарубежных конкурентов
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Источник: © EPA/NASA/REID WISEMAN
Роскосмос рассчитывает, что Госдума в ближайшее время примет поправки в закон о космической деятельности, которые позволят создать общефедеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли
ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли обеспечивает 90% потребности госорганов в космоснимках, сообщил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.
"Спутники "Ресурс-П" - это основная наша группировка дистанционного зондирования Земли, которая дает основной объем данных. Благодаря этой системе мы фактически вытеснили зарубежных конкурентов с российского рынка и обеспечили прежде всего государственных потребителей данных дистанционного зондирования Земли на 90%", - сказал он.
По словам Заичко, Роскосмос рассчитывает, что Госдума в ближайшие недели примет поправки в закон о космической деятельности, которые позволят создать общефедеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли.
"Сейчас в Госдуме находится законопроект о внедрении изменений в закон о космической деятельности. Мы хотим создать федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли по аналогии с федеральным фондом пространственных данных. Надеюсь, что до окончания этой сессии закон будет принят во втором и третьем чтениях. До конца сессии осталось меньше двух недель, но рассчитываем, что депутаты нам помогут в этом плане", - сказал он.
Этот закон, пояснил Заичко, позволит создать централизованное хранилище данных дистанционного зондирования Земли на всю территорию РФ. Снимки космоса, которые имеются в стране, смогут получать как государственные, так и коммерческие заказчики.
Как сообщил Заичко, совместная группировка спутников дистанционного зондирования Земли стран БРИКС будет создана в августе. "В августе планируется подписание соответствующих документов. Все процедуры по созданию группировки уже пошли", - сказал он.
Также Заичко добавил, что Роскосмос работает над тем, чтобы создать объединенную группировку спутников дистанционного зондирования Земли ЕврАзЭС.
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20.07.2017
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