Группировка спутников дистанционного зондирования России вытеснила зарубежных конкурентов



Источник: © EPA/NASA/REID WISEMAN Источник: © EPA/NASA/REID WISEMAN

Роскосмос рассчитывает, что Госдума в ближайшее время примет поправки в закон о космической деятельности, которые позволят создать общефедеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли

ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли обеспечивает 90% потребности госорганов в космоснимках, сообщил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

"Спутники "Ресурс-П" - это основная наша группировка дистанционного зондирования Земли, которая дает основной объем данных. Благодаря этой системе мы фактически вытеснили зарубежных конкурентов с российского рынка и обеспечили прежде всего государственных потребителей данных дистанционного зондирования Земли на 90%", - сказал он.

По словам Заичко, Роскосмос рассчитывает, что Госдума в ближайшие недели примет поправки в закон о космической деятельности, которые позволят создать общефедеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли.

"Сейчас в Госдуме находится законопроект о внедрении изменений в закон о космической деятельности. Мы хотим создать федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли по аналогии с федеральным фондом пространственных данных. Надеюсь, что до окончания этой сессии закон будет принят во втором и третьем чтениях. До конца сессии осталось меньше двух недель, но рассчитываем, что депутаты нам помогут в этом плане", - сказал он.

Этот закон, пояснил Заичко, позволит создать централизованное хранилище данных дистанционного зондирования Земли на всю территорию РФ. Снимки космоса, которые имеются в стране, смогут получать как государственные, так и коммерческие заказчики.

Как сообщил Заичко, совместная группировка спутников дистанционного зондирования Земли стран БРИКС будет создана в августе. "В августе планируется подписание соответствующих документов. Все процедуры по созданию группировки уже пошли", - сказал он.

Также Заичко добавил, что Роскосмос работает над тем, чтобы создать объединенную группировку спутников дистанционного зондирования Земли ЕврАзЭС.