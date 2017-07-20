Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублей
|
|
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС
Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что иски о правопреемственности объектов и работ будут устанавливаться в судебном порядке
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Предприятия Спецстроя не отчитались перед Роскосмосом за работы на Восточном на сумму в 30 млрд рублей. Об этом в среду сообщил на авиасалоне МАКС-2017 глава Роскосмоса Игорь Комаров.
"Иски в отношении невыполнения обязательств по всем контрактам, сумма по которым не отчитались на данный момент составляет около 30 млрд рублей. Естественно, по части будут закрыты работы, но сумма, по которой не отчитаются, будет достаточно большая", - заявил он.
По словам Комарова, иски о правопреемственности объектов и работ будут устанавливаться в судебном порядке.
|
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.06.2017 Глава ЦЭНКИ: все объекты первой очереди на Восточном сдадут только в 2018 году
10.05.2017 "Роскосмос" подал в суд на Спецстрой и потребовал уйти с космодрома Восточный
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
10.04.2017 "Ъ": "Роскосмос" отказался переводить подразделения Спецстроя в свое подчинение
06.02.2017 "Роскосмос" работает над устранением системных недостатков в отрасли
06.02.2017 ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный
02.02.2017 Гендиректор ЦЭНКИ: предприятие прилагает все усилия для скорейшего акционирования
31.01.2017 "Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству Восточного