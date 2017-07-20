Минобороны обнародовало уникальные документы ВМФ РФ в канун Дня флота

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Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак ВМС РФИсточник: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

Среди документов схемы построения смотров первых русских кораблей и страницы первого военно-морского устава, составленного и изданного Петром I

ТАСС, 20 июля. Минобороны России запустило масштабный мультимедийный онлайн-проект navyparade.mil.ru, посвященный главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"На официальном сайте Минобороны России начал работу обширный историко-познавательный интерактивный раздел. Вниманию широкой аудитории представлены схемы построения смотров первых русских кораблей, таблица сигналов флагами, первые награды моряков, флотские учебные пособия и наставления, прославленные воинские морские символы, в том числе личный штандарт Петра I", - рассказали в Минобороны.

Особый интерес представляют страницы первого военно-морского устава, составленного и изданного Петром I в 1720 году. Подлинные страницы документа на языке петровского времени подкреплены объяснениями на современном русском языке.

Мультимедийное приложение "Главный Военно-морской парад" будет пополняться новой познавательной информацией. Для пользователей будут доступны детальные обзоры кораблей и самолетов, участвующих в военно-морском параде в этом году, а также рассказы о всех сторонах флотской жизни с петровских времен до наших дней.

Обширная часть проекта посвящена биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, эволюции формы русских моряков, описанию морских сражений, значимых для судьбы страны.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 единиц авиатехники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.