Боевая беспилотная машина Milos представлена на Partner 2017



Боевая беспилотная машина Milos (Сербия)

Источник: http://www.ekapija.com Боевая беспилотная машина Milos (Сербия)Источник: http://www.ekapija.com

Военно-технический институт Сербии совместно с Заводом специальных изделий Наменска разработали опытный образец боевой беспилотной машины, обозначенной Milos.

Milos, как утверждается, может работать на максимальном расстоянии до 1 км от оператора.

Машина была представлена на выставке Partner 2017 в конфигурации с дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным разработанным в Сербии пулеметом M86 калибра 7,62 мм и автоматическим гранатометом RBG 40 мм/6 М-11.

Пулемет обеспечивает максимальный эффективный радиус действия до 800 м, а гранатомет может эффективно поражать цели на расстоянии до 400 м.

Боевой модуль имеет круговое вращение по горизонтали с максимальной скоростью 20°/с и вертикальное наведение в пределах от -5° до 45° со скоростью до 10°/с.

Сенсорный блок установлен с правой стороны от оружия и включает в себя камеру CCD с широким полем зрения, дневную низкоуровневую камеру CCD, ночную/тепловизионную камеру и лазерный дальномер.

Milos оснащен стальными гусеницами, но был испытан вариант и на резиновых лентах. MIT сообщает, что машина может перемещаться с максимальной скоростью до 7 км/ч.

Milos имеет общий вес 620 кг, а встроенные батареи обеспечивают достаточную мощность в течение одного часа непрерывной работы.

Для улучшения мобильности Milos имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси - конструктивная особенность, которая призвана повысить эффективность в ограниченном пространстве.

Платформа имеет общую длину 1725 мм, ширину 770 мм и высоту 950 мм.

Milos обычно перевозится в трейлере, оборудованном погрузочными рампами, а станция управления оператора располагается внутри машины, которая буксирует прицеп.

Типичная роль Milos заключается в том, чтобы проводить разведку поля боя, также он может использоваться и как противотанковое средство, хотя в последнем случае необходимо заменить боевой модуль на ПТРК.

Сергей Вэй