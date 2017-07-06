Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Боевая беспилотная машина Milos представлена на Partner 2017

21.07.2017 Army Guide 108 0
0
Понравилась новость?
 0
Milos
Боевая беспилотная машина Milos (Сербия)
Источник: http://www.ekapija.com

Военно-технический институт Сербии совместно с Заводом специальных изделий Наменска разработали опытный образец боевой беспилотной машины, обозначенной Milos.


Milos, как утверждается, может работать на максимальном расстоянии до 1 км от оператора.


Машина была представлена на выставке Partner 2017 в конфигурации с дистанционно управляемым боевым модулем, вооруженным разработанным в Сербии пулеметом M86 калибра 7,62 мм и автоматическим гранатометом RBG 40 мм/6 М-11.


Пулемет обеспечивает максимальный эффективный радиус действия до 800 м, а гранатомет может эффективно поражать цели на расстоянии до 400 м.


Боевой модуль имеет круговое вращение по горизонтали с максимальной скоростью 20°/с и вертикальное наведение в пределах от -5° до 45° со скоростью до 10°/с.


Сенсорный блок установлен с правой стороны от оружия и включает в себя камеру CCD с широким полем зрения, дневную низкоуровневую камеру CCD, ночную/тепловизионную камеру и лазерный дальномер.


Milos оснащен стальными гусеницами, но был испытан вариант и на резиновых лентах. MIT сообщает, что машина может перемещаться с максимальной скоростью до 7 км/ч.


Milos имеет общий вес 620 кг, а встроенные батареи обеспечивают достаточную мощность в течение одного часа непрерывной работы.


Для улучшения мобильности Milos имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси - конструктивная особенность, которая призвана повысить эффективность в ограниченном пространстве.


Платформа имеет общую длину 1725 мм, ширину 770 мм и высоту 950 мм.


Milos обычно перевозится в трейлере, оборудованном погрузочными рампами, а станция управления оператора располагается внутри машины, которая буксирует прицеп.


Типичная роль Milos заключается в том, чтобы проводить разведку поля боя, также он может использоваться и как противотанковое средство, хотя в последнем случае необходимо заменить боевой модуль на ПТРК.


Сергей Вэй
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Сербия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.07 10:20
  • 62
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 21.07 09:56
  • 191
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 21.07 09:55
  • 16121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 09:53
  • 217
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 21.07 09:39
  • 3
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения
  • 21.07 09:33
  • 2
КТРВ планирует закончить работу над новой авиабомбой КАБ-250 до конца года
  • 21.07 09:12
  • 1
США испугались интеллекта российских боевых "монстров"
  • 21.07 08:17
  • 5
Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"
  • 21.07 07:25
  • 5
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 21.07 05:43
  • 3
Координационный совет обсудил специфические проблемы применения ЭКБ в аэрокосмическом комплексе
  • 21.07 04:54
  • 2
Иран показал России свои бомбы
  • 21.07 03:52
  • 62
На пороге - 258 МиГ-35
  • 21.07 02:38
  • 6
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 21.07 01:15
  • 1
Т-72. Эволюция броневой защиты башни
  • 20.07 23:44
  • 2
NI рассказал, чьи танки способны победить в войне "Востока против Запада"
другие обсуждаемые темы