Китай подтверждает проведение испытаний нового легкого боевого танка в Тибете



Китайский легкий танк

Источник: guancha.cn Китайский легкий танкИсточник: guancha.cn

В статье, опубликованной на китайском веб-сайте guancha.cn 11 июня 2017 года, были показаны изображения нового китайского легкого танка, который перемещается по дороге в Тибете.

Министерство национальной обороны Китая подтвердило сообщения СМИ о том, что Народно-освободительная армия (НОАК) недавно провела испытания нового легкого боевого танка в Тибете.

«Недавно на Тибетском плато были предприняты испытания нового типа танков. Испытания были направлены на проверку эффективности танков и не были нацелены ни на какую страну», - сказал на пресс-брифинге в Пекине 29 июня пресс-секретарь Министерства национальной обороны, старший полковник Ву Цянь (Wu Qian).

В статье, опубликованной на китайском веб-сайте guancha.cn 11 июня, были представлены изображения, показывающие, что, по-видимому, новый легкий боевой танк перемещается в начале июня 2017 года по дороге в Тибете.

Данный легкий танк, по-видимому, является разновидностью легкого танка, который был замечен СМИ в начале 2017 года. Он имеет более короткий и узкий корпус, чем Type 96, а его форма аналогична Type 99A с приподнятой кормовой частью, обеспечивающей дополнительное пространство для силового отделения.

Значительная поверхность корпуса и башни танка защищено встроенной динамической броней (ВДЗ), скорее всего серии FY, разработанной корпорацией China North Industries Group Corporation (Norinco Group).

На своем самом начальном уровне FY-I, данная ВДЗ обеспечивает защиту только против кумулятивного (HEAT) снаряда. На самом высоком уровне, известном как FY-IV, она может выдерживать попадание как бронебойных, так и кумулятивных снарядов хотя и при этом вес машины значительно повышается.

Сергей Вэй