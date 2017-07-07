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Китай подтверждает проведение испытаний нового легкого боевого танка в Тибете

21.07.2017 Army Guide 206 0
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Китайский легкий танк
Китайский легкий танк
Источник: guancha.cn

В статье, опубликованной на китайском веб-сайте guancha.cn 11 июня 2017 года, были показаны изображения нового китайского легкого танка, который перемещается по дороге в Тибете.



Министерство национальной обороны Китая подтвердило сообщения СМИ о том, что Народно-освободительная армия (НОАК) недавно провела испытания нового легкого боевого танка в Тибете.


«Недавно на Тибетском плато были предприняты испытания нового типа танков. Испытания были направлены на проверку эффективности танков и не были нацелены ни на какую страну», - сказал на пресс-брифинге в Пекине 29 июня пресс-секретарь Министерства национальной обороны, старший полковник Ву Цянь (Wu Qian).


В статье, опубликованной на китайском веб-сайте guancha.cn 11 июня, были представлены изображения, показывающие, что, по-видимому, новый легкий боевой танк перемещается в начале июня 2017 года по дороге в Тибете.


Данный легкий танк, по-видимому, является разновидностью легкого танка, который был замечен СМИ в начале 2017 года. Он имеет более короткий и узкий корпус, чем Type 96, а его форма аналогична Type 99A с приподнятой кормовой частью, обеспечивающей дополнительное пространство для силового отделения.


Значительная поверхность корпуса и башни танка защищено встроенной динамической броней (ВДЗ), скорее всего серии FY, разработанной корпорацией China North Industries Group Corporation (Norinco Group).


На своем самом начальном уровне FY-I, данная ВДЗ обеспечивает защиту только против кумулятивного (HEAT) снаряда. На самом высоком уровне, известном как FY-IV, она может выдерживать попадание как бронебойных, так и кумулятивных снарядов хотя и при этом вес машины значительно повышается.


Сергей Вэй
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Китай
Компании
Norinco

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