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Великобритания присоединяется к программе JLTV

21.07.2017 Army Guide 122 0
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JLTV Oshkosh Defense
Легкая тактическая машина (JLTV) Oshkosh Defense
Источник: www.defenseindustrydaily.com

Государственный департамент США принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Соединенному Королевству совместных легких тактических машин JLTV и оборудования к ним.


Ориентировочная стоимость продажи составляет 1,035 млрд. долл. США. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности выдало требуемую сертификацию, уведомляющую Конгресс об этой возможной продаже.


Правительство Соединенного Королевства (Великобритании) запросило возможность продажи до двух тысяч семисот сорока семи (2 747) совместных легких тактических машин JLTV. Эта возможная продажа также включает в себя базовые интеграционные комплекты, базовые комплекты ЗИП, комплекты накладной брони B, арктические комплекты для двигателей, комплекты для формирования водных преград, комплекты вставок ранфлэт в колеса, комплекты запасных шин, комплекты бесшумного наблюдения, комплекты для повышения мощности, комплекты брезента для кузова, сопровождение и обучение операторов, услуги по технической помощи и материально-техническому обеспечению правительства и другие необходимые элементы логистики и программ поддержки. Общая стоимость составляет 1 035 млрд. долл. США.


Эта предполагаемая продажа не противоречит внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая при этом улучшить безопасность союзника по НАТО, который был и продолжает оставаться важным партнером по важнейшим вопросам внешней политики и обороны.


Предполагаемая продажа поможет улучшить качество британского легкого тактического автопарка и повысить его способность справляться с существующими и будущими угрозами. Соединенное Королевство не будет испытывать трудности с принятием этого оборудования в свои вооруженные силы.


Предлагаемая продажа не изменит базовый военный баланс в регионе.


Основным подрядчиком этой продажи будет Oshkosh Defense, LLC. Закупленные товары потребуют минимальной поддержки подрядчиков, пока иностранный клиент не сможет в конечном итоге перейти на внутреннюю самостоятельную поддержку. Нет никакого известного офсетного соглашения, связанного с этой предлагаемой продажей.


Не будет отрицательного воздействия на готовность США в результате этой предлагаемой продажи.


Сергей Вэй
16.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
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Страны
Великобритания
США
Продукция
JLTV
Компании
Oshkosh
Проекты
NATO
Арктика

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