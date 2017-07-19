Пехотная система Rheinmetall



Башня Lance, разработанная компанией Rheinmetall

Источник: Оружие России Башня Lance, разработанная компанией RheinmetallИсточник: Оружие России

Rheinmetall впервые продемонстрировал свою новую «Пехотную систему». Она существенно повышает боевые возможности мотопехоты за счет связи с беспилотными системами и элементами огневой поддержки.

Центральным элементом системы являются пехотинцы, которые продолжают играть центральную роль в новых оперативных сценариях современных сухопутных сил. Пехота должна иметь возможность передвигаться, стрелять и общаться в быстроменяющихся, в основном спешенных операциях в сложной, комплексной, преимущественно городской местности, иногда - в экстремальных погодных условиях. Столкнувшись с множеством симметричных и асимметричных угроз, они должны иметь возможность противостоять противнику с масштабируемой, пропорциональной интенсивностью.

«Пехотная система» компании Rheinmetall объединяет солдат, их датчики и средства противодействия, включая беспилотные системы и машины в высокоэффективную боевую комбинацию, создавая единую картину тактической ситуации и объединяя отдельные компоненты благодаря сетевым возможностям. Система специально предназначена для выполнения пехотных операций в сложных условиях, включая городские.

Среди прочего, «Пехотная система» включает в себя следующие системы и компоненты:

Система солдата будущего IdZ-ES:

«Солдат будущего - Расширенная система» (IdZ-ES) - самая передовая система в своем роде. Этот модульный комплект боевой техники находится в активной эксплуатации с 2013 года. Соединившись с технологией управления и контроля группы TacNet, IdZ-ES образует основу пехотной системы Rheinmetall. В любое время возможно гибкое включение других систем, датчиков, средств противодействия и платформ.

Модульная штурмовая винтовка RS556 и подствольный гранатомет RS40:

Современная штурмовая винтовка RS556 калибра 5,56х45 мм, обладает максимальной модульностью, простотой использования и надежностью. 40-мм гранатомет RS40 может работать как дополнительный компонент или в автономном режиме. Rheinmetall также поставляет модули лазерной подсветки и блок управления огнем / прицельные устройства для стрелкового оружия.

Многоцелевая бронированная машина Boxer с башней Lance:

Двухместная башня LANCE превращает эту высокомобильную, высокозащищенную, проверенную временем машину с колёсной формулой 8x8 в универсальную эффективную боевую платформу. Его современные датчики и автоматическая пушка MK30-2/ABM калибра 30 мм с возможностью воздушного подрыва снарядов делают ее универсальным боевым инструментои с превосходными возможностями охотник/убийца. Командир машины может непосредственно наблюдать за процессом десантирования пехоты и выдавать команды из открытого люка. Кроме того, на сложной местности пилотируемая башня облегчает эксплуатацию машины, а также связь со спешенными войсками. Важно также, что можно исправить неисправности орудия, не покидая безопасной бронированной башни.

Многоцелевая беспилотная сухопутная машина MM UGV:

Беспилотные системы в сочетании с компонентами пехоты обеспечивают быструю разведку и реакцию, облегчая боевые действия в сложных условиях местности, например, в застроенных районах, лесах и горах. В тех местах, где угроза для пехоты особенно острая, беспилотные системы могут эффективно выполнять задачи людей. Беспилотная многоцелевая машина MM UGV (Multi Mission Unmanned Ground Vehicle) от Rheinmetall имеет современную модульную конструкцию. Различные специализированные комплекты позволяют ей выполнять самые разнообразные задачи, включая разведку и наблюдение. Машина также может служить оружейной платформой или выполнять транспортную роль и может дистанционно управляться или работать автономно.

Наконец, Rheinmetall обладает проверенной способностью соединять различные компоненты и системы в свою «Пехотную систему» и «Механизированную пехотную систему», в результате чего были разработаны комплексные, гибкие, готовые к использованию решения, ориентированные на текущие и перспективные требования армии.

Сергей Вэй