На МАКСе объявили о разработке семитонного беспилотника вертикального взлета



Макет ударно-разведывательного БПЛА "Орион"

Источник: missiles.ru Макет ударно-разведывательного БПЛА "Орион"Источник: missiles.ru

Компания "Кронштадт" по итогам работы над аппаратом "Орион" намерена создать несколько более крупных образцов дронов. Об этом заявил генеральный конструктор компании Николай Долженков, сообщает корреспондент "Ленты.ру" с авиасалона МАКС-2017.

"На основе полученных технологий мы планируем развитие семейства с созданием аппаратов разного назначения, включая увеличение размерности и массы аппаратов", — заявил он.

В том числе, пояснил он, планируется создание семитонного беспилотного аппарата вертикального взлета с полезной нагрузкой до 1,5 тонны.

Ранее "Кронштадт" представил на авиасалоне натурный образец беспилотника "Орион-Э" — экспортную версию аппарата, разрабатывавшегося с 2011 года по контракту с Минобороны России (ОКР "Иноходец"). Машина попадает в весовой класс 1000-1500 килограммов и может действовать на удалении до 250 километров на протяжении 24 часов.