ОАК предлагает военным Superjet 100 на замену Ту-134 и Ан-148
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Sukhoi Superjet 100
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Однако, по словам главы ОАК Юрия Слюсаря, даже завершение текущего контракта в связи с ограничениями со стороны Украины идет непросто
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. ОАК предлагает Superjet 100 на замену транспортным самолетам Ту-134 и Ан-148 Минобороны. Об этом в среду журналистам сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Мы продолжаем оставаться в роли оптимистов и считаем, что парк из, если не ошибаюсь, 30 машин Ту-134 можно вполне заменить Superjet. Мы надеемся, что сможем эту тему довести. Пока диалог идет непросто", - сказал Слюсарь.
"Пока Ан-148 в силу рисков с Украиной мы дальше не рассматриваем", - продолжил он.
По словам главы ОАК, даже завершение текущего контракта в связи с ограничениями со стороны Украины идет непросто. "Мы в следующем году его завершим, но тоже с переносами, потому что Украина нам все сильнее и сильнее в этом смысле заворачивает возможности поставки", - подытожил Слюсарь.
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19.07.2017
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