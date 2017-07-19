"Отокар" может лишиться "Алтая"?
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Прототип турецкого основного боевого танка Altay
Источник: фото Otokar
Подсекретариат оборонной промышленности Турции решило выпустить предложение для трех местных компаний по организации серийного производства основного боевого танка Altay, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (18 июля).
Этими компаниями являются BMC, Otokar и FNSS, они могут принять участие в торгах по программе? стоимость которой оценивается в 10 млрд долл США. В июне этого года было принято решение отказаться от монопольного задействования компании "Отокар" в этой программе. Эта компания является разработчиком и производителем прототипов танка нового поколения.
Будущий контракт предусматривает производство первой партии в 250 машин, затем это количество будет увеличено до 1000 единиц. Ранее в этом году прототипы от "Отокара" успешно выполнили квалификационные испытания, в том числе движение по пересеченной местности, тесты на живучесть и огневые испытания. В 2008 году компания - крупнейший в Турции частный оборонный производитель - подписала контракт на сумму 500 млн долл США разработку и производство четырех прототипов. Но в июне правительство, сославшись на неудовлетворительное предложение от этого поставщика, отменило контракт и объявило о начале конкурса. Отмечается, что танк испытывает некоторые технические проблемы, в частности, с двигателем и трансмиссией.
Значит ли это, что компания Otokar потеряла статус "любимца" президента Эрдогана (если был такой статус) и может лишиться этой огромной части пирога военного бюджета Турции на многие годы вперед? Если сменится компания, то как пойдет пресловутая "передача технологий" от разработчика к производителю и зачем оборонной промышленности Турции эти передряги, которые неизменно затянут процесс производство "Алтая"? Наверное, все-таки будет обидно, что вот ты сделал танк, а производить его будут другие.
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19.07.2017
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