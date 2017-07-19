F-16. Последняя модернизация в ВВС Турции



Истребитель F-16

Источник: Luca Bruno/AP Истребитель F-16Источник: Luca Bruno/AP

Партия из 36 истребителей F-16 Block 30 ВВС Турции пройдет через модернизацию, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (17 июля).

Самолеты получат усиление планера и обновление авионики. 25 самолетов будет модернизировано турецкой компанией Tusas Turkish Aerospace Industries в сотрудничестве с производителем самолетов компанией Lockheed Martin. На остальных 10 самолетах работы будут выполнены в техническом центре ВВС Турции в Эскишихире (центральная Анатолия). Поставки обновленных истребителей будут начаты в 2018 году и завершены к концу 2023 года. Отмечается, что F-16 являются основой истребительного парка ВВС этой страны.

В 2015 году была получена последняя партия модернизированных самолетов в рамках контракта от 2011 года на обновление 117 истребителей на сумму 1,1 млрд долл США. Самолеты были доведены до стандарта F-16 Block 40 и Block 50, основой модернизации стало оснащение бортовой РЛС AN/APG-68 (V) 9 (этот радар устанавливается на истребители F-16 Block 50/52 новой постройки, поставляемых на экспорт, например, в ВВС Польши - прим. ВП), в комплект модернизации также входят цифровая кабина, модульный бортовой компьютер, нашлемная система наведения оружия, линия передачи данных Link 16, новая система опознавания "свой-чужой", очки ночного видения AN/AVS-9, модернизированная навигационная система, система РЭБ BAE Systems AN/ALQ-178 (V) 5+. Можно было заказать оснащение самолета ракетами AIM-9X Sidewinder, AIM-120 Advanced Middle-Range Air-to-Air Missile и MBDA Meteor.

В прошлом году TAI вела переговоры с ВВС Пакистана на модернизацию 74 истребителей F-16. Если контракт будет подписан, возможно обновление еще 14 истребителей, которых Пакистан намерен купить у Иордании.

По словам турецкого военного источника, модернизация истребителей F-16 блок 30, вероятно, будет последней в парке этих самолетов, так как в будущем количество истребителей данного типа будет уменьшаться с поступлением самолетов пятого поколения американской (F-35) и национальной разработки.