Россия не планирует возобновлять производство "Русланов"



Транспортный самолет Ан-124

Источник: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV Транспортный самолет Ан-124Источник: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Вопрос возобновления серийного производства в Ульяновске сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" не является актуальным, сообщил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Вопрос возобновления производства "Русланов" сейчас не стоит. Главное поднять в воздух все те, самолеты, которые у нас есть", — сказал собеседник агентства RNS на авиакосмическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

По его словам, из примерно трех десятков самолетов "Руслан", которые есть сегодня в России, более десятка не эксплуатируются из-за ресурсных ограничений, в том числе по двигателю Д-18, которые серийно строились предприятием "Мотор Сич" (Запорожье, Украина).

Он напомнил, что 26 "Русланов" числятся в Минобороны РФ. Кроме того, они эксплуатируются компанией "Волга-Днепр" и азербайджанской авиакомпанией.

"Мы ищем разные пути восстановления летной годности всего парка "Русланов". Для нас сегодня это главная задача", — сказал источник. Он не стал уточнять, какие варианты при этом рассматриваются.

Ранее сообщалось, что разработчик самолета — украинская компания "Антонов" — под давлением новых киевских властей отказалась от авторского сопровождения в эксплуатации российских "Русланов". В России эта задача была поручена Экспериментальному машиностроительному заводу имени Мясищева.

Тем не менее, источник не исключил, что в дальнейшем вопрос возобновления строительства "Русланов" в Ульяновске может возникнуть. "Все будет зависеть от рыночных заказов и экономической целесообразности", — сказал собеседник агентства.

Ан-124 "Руслан" (по кодификации НАТО Condor) — советский тяжелый дальний транспортный самолет разработки КБ имени Антонова (Киев, Украина). Крупный и самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет (в 1982–1988 годах был также крупнейшим по габаритам самолетом в мире).