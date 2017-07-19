Ради модернизации своей ПВО Турция ставит сразу на двух лошадей (Le Monde)



ВС Турции

Источник: AP Photo, Oded Balilty ВС ТурцииИсточник: AP Photo, Oded Balilty

Анкара обращается к европейской оборонной промышленности, но также и к Москве, рискуя испортить отношения с НАТО, пишет журналистка Le Monde Мари Жего.

В пятницу, 14 июля, невзирая на недавнее подписание предварительного соглашения между Турцией и франко-итальянской корпорацией Eurosаm о совместном производстве систем обороны, Анкара напомнила о своих намерениях приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Турецкие СМИ открыто посмеиваются, уверяя, что контракт с Москвой вышел на финишную прямую, обсуждаются последние технические детали, говорится в статье.

До объявления о сотрудничестве с Францией и Италией министр обороны Турции Фикри Ышик подтвердил важность отношений с Россией. "Мы намерены удовлетворить наши непосредственные нужды, закупая российские системы на фоне разработки наших собственных систем ПВО", - заявил он 4 июля в интервью на турецком телеканале TRT Haber.

Владимир Кожин, помощник президента Владимира Путина по задачам военно-технического сотрудничества, в конце июня сказал, что переговоры по поводу технических условий договора "практически завершены", осталось лишь урегулировать кредитно-финансовые условия. Обсуждается предоставление российского кредита Анкаре для закупки ЗРК, передает журналистка.

Президент Эрдоган заботится о развитии своей оборонной промышленности и делает ставку на передачу технологий, говорится далее. Турция стремится производить собственные системы ПРО, что, по мнению экспертов, процесс долгий и дорогостоящий. "В случае подписания оружейного контракта зенитные ракетные комплексы С-400 окажутся у Турции не ранее 2020 года", - написал в "Независимой газете" российский военный эксперт Владимир Мухин.

Если продажа российских систем ПВО стране - члену НАТО подтвердится, это повысит тонус турецко-российского альянса. Несомненно, тем самым будет завершено примирение между Москвой и Анкарой после тяжелого кризиса, разразившегося в их отношениях в 2015 году, когда турецкая авиация сбила российский бомбардировщик над турецко-сирийской границей, однако отношения Турции с Североатлантическим альянсом рискуют пострадать, считает Жего.

Для Путина взаимодействие с Турцией означает новое ослабление Североатлантического альянса, который он воспринимает как угрозу. Эрдоган, в свою очередь, хочет выставить напоказ независимость от традиционных партнеров Турции, отношения с которыми находятся на самом низком уровне после провалившегося путча 15 июля 2016 года, пишет автор.

Мари Жего